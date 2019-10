Marcharán si Alcaldía no construye los accesos a mercado modelo del Plan

Los comerciantes del Plan Tres Mil no están satisfechos con las respuestas que recibieron en la audiencia pública en el Concejo municipal cruceño, donde solicitaron la construcción de vías de acceso al mercado modelo y mayor espacio para el parqueo.



La Alcaldía ve complicada la tarea porque se requiere expropiar terrenos a raíz de que no hubo una planificación adecuada a la hora de construir el centro de abastecimiento.



“No descartamos una marcha. Si no hay respuesta, analizaremos una huelga de hambre o bloqueo de Normandía, pero tomaremos medidas de acción hasta que la Alcaldía dé solución”, manifestó el dirigente gremial Enrique González a la Red Uno.



Los comerciantes solicitaron a los concejales que se amplíe la superficie destinada al parqueo y la construcción de vías de acceso al centro de abasto.



“Estamos disconformes y molestos con el informe del municipio porque solamente hemos pedido condiciones para su funcionamiento”, manifestó.



El concejal Jhonny Zeballos apoyó a los comerciantes y dijo que encabezará las movilizaciones. “Yo como concejal me comprometo a estar a la cabeza en las movilizaciones porque no puede ser que hasta ahora no haya solución”, prometió.