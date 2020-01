Evo afirma que referendo por la reelección es 'legal'

"No es un problema constitucional", dijo el presidente Evo Morales sobre la posibilidad de un nuevo referendo que cambie la Constitución Política del Estado (CPE) y así quede habilitado como candidato y aspire a una nueva reelección.



La máxima autoridad del país, entrevistado con la la agencia de noticias rusa Sputnik, explicó que "es legal, es constitucional otro referendo", reiterando que "el 21 de febrero ha sido un duro golpe, pero todo con mentira y un sector dice que "hay que declarar nulo el referéndum porque nos han mentido".



Conoce más: Evo dice que Chile festejó su derrota en el referendo



Reiteró sus acusaciones contra Estados Unidos, señalando que "usa la lucha contra el narcotráfico en Bolivia y otros países latinoamericanos con fines netamente geopolíticos, para no dejar que haya inversión de China ni de Rusia".



En la víspera, en un acto junto al expresidente José "Pepe" Mujica, el presidente sostuvo que "el 21 de febrero (tuvimos) un pequeño bajón, hemos perdido, ahora nos vamos a levantar con más fuerza frente a ese pequeño problema".



Lea también: MAS hace análisis político para la fecha de referendo



Las bases de algunas organizaciones sociales iniciaron la recolección de firmas para que exista una nueva consulta ciudadana para que Evo sea candidato en 2019. En el anterior proceso electoral se impuso el "No" y el Gobierno entiende que eso se debió al escándalo por el caso Gabriela Zapata.



Mujica, sobre la reelección, dijo: "yo no sé lo que van a decidir los bolivianos y en todo caso, si tiene que decidir que lo consulten y que decidan ustedes, y si se equivocan pagarán las consecuencias y si aciertan tendrán el mérito. Que la gente decida lo que hay que hacer".