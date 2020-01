Mujer se niega a denunciar a su marido, pese a agresiones

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) investiga de oficio la agresión física que una mujer, de 30 años, sufrió de parte de su marido el sábado, puesto que ella es reacia a denunciarlo, a pesar de que no es la primera que la agrede, según fuentes oficiales.

Ángel Morales, director de la Felcv, informó de que el sábado la pareja estaba consumiendo bebidas alcohólicas en su casa, en el barrio Los Cusis (Pampa de la Isla), cuando de repente el sujeto quebró una botella de vino y agredió a su mujer, provocándole una herida profunda en el brazo derecho.

En la clandestinidad

El agresor, al verla sangrar profusamente, la llevó a la clínica Buena Salud y desapareció. Los investigadores de la Felcv hablaron con la víctima y les contó que el hombre es violento y le ha ocasionado lesiones en anteriores oportunidades, pero inexplicablemente ella se ha negado a denunciarlo, como en este caso.



“Lo reprochable es que la víctima no quiere continuar con la denuncia, pero se está haciendo la investigación correspondiente y se procederá al arresto del autor, que tiene antecedentes policiales en otras unidades de la fuerza del orden. Dios no quiera que ocurra un feminicidio por no denunciar a tiempo”, señaló el director de la Felcv.