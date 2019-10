Lento pero seguro, David Santalla se recupera

El cariño del país está con David Santalla. Desde una oración hasta un festival de teatro son acciones que los bolivianos realizan para aportar con la pronta recuperación de un grande.



Del 16 al 18 de abril, Grande David reunirá a una multitud de artistas que respondieron al llamado de James Salazar, vicepresidente de Santallazos. Juntos darán lo mejor de su talento en un show de dos horas que se llevará a cabo en el teatro Raúl Salmón de la Barra, en la Ceja de El Alto, con la intención de recaudar fondos, no solo para ahora, sino para los siguientes seis meses, en los que el comediante no podrá trabajar y necesitará dinero para su tratamiento. El costo de la entrada, Bs 45, tendrá que ser depositado en la cuenta bancaria habilitada por la familia y el ingreso al show será con la boleta del depósito. James lamenta el hecho de que no haya autoridades que estén colaborando con las actividades a favor de Santalla.



Mientras el actor que da vida a la imilla Salustiana se recupera, pronto se estrenará su película Cuando los hombres quedan solos, filmada en 2013, aguardan el proyecto de la película Mi socio 2 y también tiene una propuesta para filmar Los comediantes, que relata una historia épica vivida por Santalla y su elenco hace 30 años en una gira.



Evolución de su salud

A pesar de que le han retirado el respirador mecánico, Santalla aún está en observación en el hospital Arco Iris, luego de sufrir una hemorragia cerebral. Según sus hijos, Yúngaro y Claudia, hay muy buenos pronósticos. David va recuperando la conciencia de a poco, aunque no se sabe cuánto tiempo más estará en esta etapa. Todavía no pueden hablar mucho con él porque continúa en terapia intensiva; sin embargo, su familia asegura que él está enterado del apoyo que Bolivia le brinda.



La familia

Tres son los hijos que están al cuidado de la salud del cómico, mientras que sus otros dos descendientes viven fuera del país. María Victoria, en Estados Unidos, y Néstor, en Finlandia.



Yúngaro, que actualmente se mantiene muy cerca de su padre, asegura: “El apoyo de la gente ha convertido a los seguidores de Santalla en amigos de la familia”. Y recalca la importancia del artista que trasciende. “Es sorprendente ver la reacción del público, todos están dispuestos a colaborar”, dice. Mientras su hermana Claudia siente que el apoyo de la gente está haciendo efecto.



Las redes sociales han servido para que los bolivianos expresen su respeto y cariño. Daniela Komarkova tuiteó “Vuelve pronto genio! Te queremos!