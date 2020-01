El Gobierno abre la distancia con Luis Revilla y Félix Patzi

El aniversario de La Paz encuentra al Gobierno distanciado con el alcalde Luis Revilla y el Gobernador de La Paz, Félix Patzi, porque ambos han manifestado el interés de alentar y construir proyectos políticos personales para aspirar a la presidencia.

El ministro de la Presidencia, René Martínez, señaló que “está claro que Revilla y Patzi tienen pretensiones presidenciales”, y luego acotó que “siempre hubo un boicot de parte de ellos, porque saben que si hay mayores obras de megaproyectos del Gobierno, el rédito político irá para el Ejecutivo, que tuvo la capacidad de cimentar un nuevo estilo de gestión”.

Pese a eso, el alcalde Luis Revilla confirmó ayer que el presidente Evo Morales asistirá al desfile de teas después de que por años se ausentara de la celebración tradicional.

Revilla expresó que tiene con el Ejecutivo una relación un tanto dual, y a tiempo de ponderar que sostiene un buen nivel de coordinación con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, lamentó que en otros ámbitos, enfrenta permanentes obstáculos para el cumplimiento de sus labores.

El alcalde aseguró que el partido de Gobierno, “no el Gobierno”, está en permanente acoso sobre la gestión municipal, con sus diputados, con sus concejales “y con dirigentes que en el fondo son parte del partido, pero que se juntan con sectores afines al MAS: con los gremiales a los que queremos ordenar, o los loteadores a los que queremos enfrentar y generan dificultades con acciones políticas. Se busca cualquier pretexto para hablar de la revocatoria”.

Consultado sobre las encuestas que lo ubican con proyección de líder nacional, admitió que va a generarlo sí o sí, pero que ese puede ser un proceso muy largo y que tal vez no alcance el tiempo para la siguiente elección presidencial.

Patzi se ve presidenciable. “En la vida política debe haber predisposición para seguir, en mi caso la hay para participar en las elecciones. En lo científico veo contextos favorables para eso. Me refiero a carisma, tener credibilidad, los planos morales y el reconocimiento a réditos como persona. Lo académico no es primordial, pero se deben tener condiciones. Hay predisposición, pero depende de la gente, los votos dirán, selección natural, iré hasta donde me lleve el camino”.

Al ministro de la Presidencia no le parece extraño,

Vivimos una democracia absolutamente plena, y creo que hay proyecciones para cada liderazgo emergente en el país. Pero una cosa es desear y otra es tener la realidad. ¿Podrán ser valorados por su comunidad ciudadana obviando las obras que hace el Gobierno? Creo que no.

Entre las obras que se presentarán, se reunieron 51 entre las tres instancias. El presidente Morales aprobó ayer 357 proyectos, para 85 municipios, con una inversión de Bs 260 millones para el programa Bolivia Cambia Evo Cumple.

La Paz tiene al Alcalde de bonn como invitado especial

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, dio la bienvenida ayer al alcalde de Bonn (Alemania), Ashok-Alexander Sridharan, que llegó para asistir a los actos de la efeméride.

El año pasado, el alcalde Revilla estuvo en Bonn y suscribió un acuerdo mediante el cual el ayuntamiento germano dotó con 500.000 euros de cooperación no reembolsables a La Paz para proyectos de gestión ambiental en el marco de la política ecoeficiente. Según Revilla, los recursos permiten implementar proyectos pilotos para modificar toda la estructura energética y de agua en unidades educativas de La Paz y así tener escuelas más ecoeficientes. Además, se impulsan iniciativas como el espacio educativo EcoLab en el Pipiripi, investigaciones con universidades, entre otros asuntos.

A las 17:30 de hoy se realizará la lectura de la proclama de la junta tuitiva, en la Casa de Murillo. Media hora después se iniciará el desfile cívico de Teas y el traslado de los restos de los protomártires. Empieza en la calle Jaén.

A partir de las 19:00 arrancará la serenata a La Paz en la Plaza Mayor, que contará con una sorpresa de Octavia junto a Manuel ‘Papirri’ Monroy.