LiFi, internet 100 veces más rápido que el wifi

Científicos han realizado pruebas de la nueva tecnología inalámbrica LiFi y han llegado a la conclusión de que su velocidad de transmisión es 100 veces más rápida que el wifi. La compañía de Estonia Velmenni publicó que este nuevo sistema ha conseguido una velocidad de transmisión de datos de 1GB por segundo y esperan que en las próximas pruebas en la universidad de Oxford alcance a transferir 22 GB cada segundo.



"Hemos diseñado una solución de iluminación inteligente para un entorno industrial en el que la comunicación de datos se realiza a través de la luz. También estamos haciendo un proyecto piloto creando una red de LiFi para acceder a internet en su oficina", señaló Deepak Solanki, director general de la compañía tecnológica Velmenni.



El Lifi funciona a través de la luz, es decir que comunica datos a través de la iluminación. El científico Harald Haas explicó a la BBC que a través de la luz Led se puede transmitir más datos que con una antena, es así que los focos led pueden transferir internet de manera rápida.



El informe añade que el LiFi es más seguro que el wifi y no interfiere con otros sistemas, por lo que podría usarse sin problemas por ejemplo en un avión, pero aún tiene un gran inconveniente, y es que la luz no puede atravesar paredes.



A pesar de las ventajas del LiFi, los expertos coinciden en que no es probable que el sistema reemplace al wifi en su totalidad en un futuro cercano. Por el contrario, ambas tecnologías podrían ser utilizadas conjuntamente para crear redes más seguras y más rápidas.



Tras el anuncio del informe sobre los beneficios del LiFi, compañías como Samsung, LG y otros fabricantes de dispositivos electrónicos están interesados en fabricar teléfonos inteligentes con sensores de luz LiFi.