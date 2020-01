Trabajadores de la Uagrm llevan tres días de huelga

Se cumple hoy en oficinas del rectorado el tercer día de huelga de dos sectores de trabajadores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), que piden al rector Saúl Rosas que intervenga con la inmediata recontratación de 25 personas.

Aunque el asesor legal de la Uagrm, Dionisio Rivas, dijo ayer que se solucionará en una semana el problema de los trabajadores becarios, los cuales reclamaban por su pago desde el año anterior.

Los que están más preocupados, y son los que están en la protesta, son los del sector seguridad, pues esperan ser recontratados, pero hasta el momento solo seis de sus colegas han solucionado su situación y los demás, unos 25, están en la incertidumbre, por ello continuarán en la extrema medida.

Rivas explicó que estos trabajadores tienen dos clases de contratos, unos de plazo fijo y otros indefinidos; por ello se tiene que analizar cada caso por separado.

Agregó que no se puede hacer más de dos veces un contrato a plazo fijo, por ello es que la institución debe remover a los trabajadores, situación que no es del gusto de los manifestantes que califican de persecución laboral. Rivas dijo que las autoridades de la Uagrm no pueden vivir bajo las presiones de los subalternos, “constitucionalmente podemos renovar contratos o trasladar a los trabajadores a otras dependencia, lo cual se niegan hacer y denuncian que es persecución laboral, lo cual no es cierto”.