Al 85% del conteo el No reduce su ventaja a 7,6 puntos, 53,8%-46,2%

El último reporte de datos preliminares emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) redujo la ventaja del No sobre el Sí a 7,6 puntos. Los datos preliminares de transmisión rápida y segura del organismo señalan que el No tiene 53,8% de los votos sobre el Sí, que llega al 46,2%.



Estos datos corresponden a 24.836 actas transmitidas (85%). El total de actas que deben ser escrutadas es de 29.224, lo que significa que aún faltan 4.388 por computar.



Con este avance, el No tiene por el momento 2.365.110 votos, y el Sí 2.029.993, una diferencia de 335.117 sufragios.



Tarija será el primer departamento en cerrar conteo oficial. Hasta la noche del lunes solo faltaban tres actas por transmitir. El resultado era del 60,1% para el No y el 39,9% para el Sí.



Voto en el exterior



En el caso del voto en el exterior, el TSE reportó que ya se computaron 540 actas de 1.143. El No lleva el 68.33% de los votos sobre el Sí que hasta el momento alcanza el 31.67%. Este dato fue publicado en la tarde del lunes y no fue actualizado hasta la noche.



El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, anunciaron que esperarían los resultados oficiales para reconocer un eventual resultado negativo, aunque confían en que los primeros datos no oficiales, brindados por encuestadoras privadas, se revertirán en el conteo del TSE.



6.502.103 bolivianos en el país y 258.990 fueron habilitados para votar ayer domingo en el referendo para decidir si se debía modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado referido a ampliación de la reelección presidencial.