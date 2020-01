Pablo Milanés denuncia hostigamiento por parte de la policía chilena

El cantautor cubano Pablo Milanés denunció haber sufrido hostigamiento policial tras su llegada a la ciudad chilena de Concepción, situada en el sur del país, antes de ofrecer un concierto el viernes.



El representante de la Nueva Trova Cubana criticó haber sido revisado tanto en el aeropuerto de Santiago como en su llegada a la ciudad sureña del país austral, donde lo esperaban agentes del Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).



"Cuando vengo a cantar al pueblo la Policía me obliga a identificarme como si fuera un delincuente", señaló Milanés en medio de su concierto este viernes.



En un vídeo difundido hoy se puede ver al cantante en el centro del escenario del gimnasio municipal de Concepción relatando los hechos acontecidos y denunciando el hostigamiento policial.



"No lo admito, es inadmisible no solo para mí sino para cualquier ciudadano", agregó el músico, quien regresó a Concepción 18 años después de su última visita para realizar una gira de celebración de 50 años de carrera.



"Si yo hubiera tenido que venir clandestino, hubiera venido con el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria)", afirmó y agregó en declaraciones a La Cooperativa: "Si eso se lo hacen a todos los artistas, lo siento por todos los que lo admiten. Eso es inadmisible aquí en Chile.



Si eso es una ley, si eso es una forma, se debe echar abajo".

El cantautor hizo un llamado al Gobierno a retirar la ley que permite el control de identidad pues, a su parecer, es "absolutamente injusta" e "irrespetuosa con los artistas que vienen a cantarle a este pueblo".



La Policía de Investigaciones de Chile respondió a las acusaciones mediante un comunicado en la que defiende el accionar de sus efectivos y explica se procedió según las normas.



"Funcionarios del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la capital penquista concurrieron hasta el lugar en que se desarrollaría la presentación artística, a fin de verificar la situación migratoria de los extranjeros que trabajan con él", explica



Además, el documento indica que seis de las personas del equipo de Milanés "no contaban con la "Tarjeta Especial de Trabajo para Turista Extranjero"".



Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/04/02/796111/PDI-responde-a-acusacion-de-Pablo-Milanes.html



a pablo milanés en conce los pacos le piden carné, impresentable! pic.twitter.com/Lt3AuZoIl7— rodrigo rodeado (@alvarezaraya) 1 de abril de 2016 n