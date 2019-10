Suman las denuncias a empresas que no pagaron el primer aguinaldo

El sábado 20 de diciembre se cumplió el plazo para que los empleadores cancelen el primer aguinaldo a sus trabajadores, las personas asalariadas que hasta la fecha no han recibido este beneficio establecido por ley deben denunciar ante la Jefatura Departamental del Trabajo.



Aníbal Melgar, director de la Jefatura afirmó a EL DEBER que el lunes, han recibido más de 20 reclamos de trabajadores que no han recibido su beneficio. La autoridad anunció que se investigará y se sancionará a los infractores.



“Hemos recibido más de 20 denuncias, la mayoría de pequeñas empresas. Los trabajadores que no han recibido su primer aguinaldo hasta el 20 de diciembre deben apersonarse y denunciar. Nuestra unidad realizará una verificación en el lugar y se instruirá el pago con la sanción correspondiente”, dijo Melgar.



Multas económicas para infractores



El director de la Jefatura Departamental del Trabajo ha indicado que las empresas que no cancelaron el primer aguinaldo tendrán que pagar un segundo aguinaldo a parte de la multa de 1.000 a 10.000 bolivianos. En la gestión 2013, 452 empresas fueron denunciadas por no cumplir el pago de los aguinaldos.



Pago del segundo aguinaldo Esfuerzo por Bolivia



El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, presentó el 5 de diciembre la resolución ministerial que reglamenta el pago del segundo aguinaldo Esfuerzo por Bolivia, donde se ratifica que este beneficio debe ser cancelado hasta el 30 de diciembre "impostergablemente".



El ministro aseguró que los empleadores que no cancelen el doble aguinaldo serán sancionados conforme a ley, con el pago doble del mismo y con una multa de acuerdo al número de trabajadores que no hayan percibido el beneficio y que varía de 1.000 bolivianos a 10.000.