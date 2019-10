El 'No' gana en La Paz y se cierra cómputo electoral

El "No" al referéndum autonómico se impuso en el departamento de La Paz, última región que cerró su cómputo, dando conclusión al escrutinio de actas en las cinco regiones en las que se llevó adelante la consulta ciudadana.



Según los datos del Tribunal Departamental Electoral (TDE), el rechazo al documento obtuvo un 68.06 por ciento de los sufragios, frente al 31.94 por ciento del "Sí". Se computaron 7.851 actas de votación, el total de toda la región.



De esta forma, en Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz le dijeron "No" a los estatutos autonómicos, el total de los departamentos que se sometieron a la consulta. Para mañana se anuncia una conferencia de prensa de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona.



En la víspera, el "No" se impuso en Potosí con un 68,08 por ciento, mientras que el 31,92 por ciento optó por el "Sí". Antes, en Oruro ganó el rechazo con el 74.02 por ciento, frente a la aceptación que apenas logró el 25,98 por ciento.



Hace dos días en Chuquisaca y Cochabamba también rechazaron sus estatutos con el 57,43 por ciento y 61.58 por ciento, respectivamente. Los municipios Cocapata y Tacopaya ganó el "Sí" a sus cartas orgánicas, al igual que en Charagua (Santa Cruz); en Hununi y Tacovo Mora, ambos en Potosí, venció el "No".