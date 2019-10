COB rechaza propuestas ofrecidas por el Gobierno

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que el Gobierno ha ofrecido opciones de trabajo a ex obreros de la Empresa Nacional Textil (Enatex) para finalizar el conflicto con los trabajadores que lleva más de dos meses.



"Frente a esa posición, como gobierno hemos planteado que los 180 obreros que no se han acogido al finiquito, estamos en condiciones de incorporar al menor tiempo posible a un número de obreros que se encuentran en situación de vulnerabilidad con el objetivo de proteger sus derechos. Pueden ser 20, 30 ó 40 que se encuentren en situación de discapacidad madres gestantes o quienes se encuentren en situación de jubilación", declaró Quintana.



Dijo también que se había planteado poner a disposición 40 empleos en el marco de la inserción laboral que tiene el Ministerio de Trabajo.

Se ha concretado también 30 obreros que estaban trabajando en Enatex y que ahora están en Senatex.



El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, rechazó la propuesta del Gobierno de contratar a 40 exobreros de Enatex en situación vulnerable, y pidió respeto a la estabilidad laboral de los trabajadores.



"La COB ha llegado a rechazar estos temas, los trabajadores somos dignos de respeto y exigimos estabilidad laboral, respeto a nuestras familias y que estemos bajo la Ley General del Trabajo", señaló.



El Gobierno y la dirigencia cobista dialogaron esta jornada por más de cinco horas en instalaciones de la Vicepresidencia, para lograr una solución definitiva al conflicto que surgió a raíz del cierre de la factoría estatal.



Mitma manifestó que la COB busca que los empleos sean permanentes y que los trabajadores se rijan por la Ley General del Trabajo y no bajo otro transitorio, además que cuenten con atención médica.