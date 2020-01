Ahora Evo dice que era broma la quita a alcaldías

El presidente Evo Morales manifestó, durante un encuentro con periodistas de Santa Cruz, que el anuncio de recuperar dinero no ejecutado de alcaldías y gobernaciones "era broma para que aceleren sus inversiones".



Ayer el mandatario indicó que los recursos que los gobiernos subnacionales no se ejecuten, serán devueltos al nivel nacional para proyectos del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.



Sin embargo, esta mañana aclaró que, si bien el gasto de algunas instancias no pasa del 40%, "es un derecho respetado por normas".



El lunes, el mandatario criticó la baja ejecución presupuestaria de los gobiernos subnacionales y alabó la del Gobierno central. Por esa comparación surgió la idea de utilizar los recursos no utilizados por municipios y gobernaciones —que son los que están en saldo de caja y bancos— para obras que desarrolla el Ejecutivo.



“Si quieren más obras, autorícenme quitar, recuperar la plata que no han gastado alcaldes, gobernaciones y ministros, vamos a tener más plata y con eso hacemos obras para todo el pueblo de Bolivia”, indicó Morales en un acto en el municipio de Warnes, en Santa Cruz.



Días antes, el mandatario lamentó que el programa Bolivia cambia, Evo cumple no cuenta con recursos económicos para financiar obras. Esta iniciativa gubernamental llega a todos los municipios del país; sin embargo, a lo largo del tiempo se denunciaron hechos de corrupción por la forma en que se hace el desembolso del dinero.



En la actualidad, según el ministro de Autonomías, Hugo Siles, los gobiernos subnacionales acumularon, a julio de este año, Bs 11.429 millones. Así, la autoridad indicó que la ejecución presupuestaria de las gobernaciones alcanza un promedio de 40%, mientras que en las alcaldías bordea el 43%.



Morales destacó que el Gobierno central, mediante el programa gubernamental, tiene a la fecha un 75% de su ejecución. “Bolivia cambia es más rápido, más directo y con resultados importantes”, recalcó.



Medida ilegal



El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Gerges Mercado, detalló que no existe “ninguna” ley que faculte al Ejecutivo para utilizar los recursos de los gobiernos subnacionales.



“Esa plata (no ejecutada) no siempre son recursos de libre disponibilidad, muchas veces son recursos de proyectos de continuidad (...) Esto implicaría que los municipios no puedan cubrir sus responsabilidades, ahora si son recursos de libre disponibilidad sería otro el caso”, remarcó Mercado.

