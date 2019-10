Rusia endurece sus sanciones contra Turquía

Rusia anunció este viernes que pedirá de nuevo visado a los turcos a partir del 1 de enero, una medida más de represalia diplomática tras el derribo de un bombardero ruso Su-24 cerca de la frontera siria.



Rusia "decidió suspender el régimen sin visado" para los turcos, "esta decisión entrará en vigor el 1 de enero", anunció el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, durante una conferencia de prensa con su homólogo sirio, Walid Muallem.



Este anuncio se produce al día siguiente de que el ministerio ruso de Relaciones Exteriores lanzara un llamado a todos los rusos en Turquía a regresar a su país, debido a "la actual amenaza terrorista en Turquía".



"No se trata de venganza, (...) la amenaza es real", advirtió Lavrov, quien poco antes acusó a Ankara de haber "cruzado la línea de lo que es aceptable" al abatir el martes un bombardero ruso Su-24 cerca de la frontera siria.



El aparato regresaba de una misión de combate en el noroeste de Siria. Turquía afirma que el bombardero entró en su espacio aéreo y que recibió "diez advertencias en cinco minutos". Sin embargo, Moscú asegura que sobrevolaba territorio sirio y que no recibió ninguna advertencia antes de ser abatido.



Un piloto murió y el segundo fue rescatado tras una operación especial llevada a cabo de forma conjunta por las fuerzas especiales rusas y sirias. En la operación de rescate murió un soldado ruso. Estas son las primeras pérdidas oficiales para el ejército ruso desde el inicio de su intervención en Siria el 30 de septiembre.



Desde este incidente militar, Moscú acusa a Turquía de tener vínculos con el grupo Estado Islámico (EI) y exige disculpas.



Asimismo, Lavrov reiteró que Rusia "apoya activamente" la propuesta del presidente francés, François Hollande, de cerrar la frontera turco-siria.

"Estamos seguros que con el cierre de esta frontera podremos resolver en gran parte la tarea de erradicar el terrorismo en suelo sirio", subrayó.,