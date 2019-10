Carniceros cruceños, en paro desde el mediodía

El secretario de la Confederación de Carniceros, Mario Roque, informó que desde el mediodía de este lunes dejarán de vender carne en los mercados, en cumplimiento del paro que determinaron en protesta por el supuesto incremento de los impuestos para el sector.



“En estos momentos hay atención normal con saldos que quedaron del fin de semana y a partir del mediodía se aplica el paro. Quiero aclarar que el objetivo del paro es salvar al pueblo de una carga que vaya a ser considerada en el incremento final del costo de la carne”, explicó Roque en una entrevista en Unitel.



No obstante, los comerciantes de carne en los mercados Abasto, Mutualista y Los Pozos indicaron que no recibieron ninguna instructiva de los dirigentes para acatar la medida.



Denuncian boicot



"Muchos compañeros en este momento no están haciendo consciencia (...) y falsos representantes se han tomado la molestia de ir a mercados y sabotear la movilización y lo mismo sucede en El Alto", manifestó el dirigente, según la agencia de noticias ABI.



Según Roque, el kilo de carne que actualmente cuesta a 35 bolivianos costará a 42, si permiten que el Gobierno aplique la medida a los comercializadores de carne.



Impuestos niega control en mercados



Los comercializadores de carne determinaron radicalizar medidas de presión contra el Gobierno debido a que consideran que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) pide que cuenten con su NIT y por ende que paguen mayores impuestos.



Sin embargo, el SIN comunicó que "no es objetivo de la Administración Tributaria controlar a las caseritas que venden carne en los barrios, ni a aquellas que venden carne en los mercados, o a aquellos lugares donde se vende carne de res o de pollo al detalle, considerando que cumplen sus obligaciones tributarias en el Régimen Tributario Simplificado (RTS) y no tienen la obligación de emitir factura".



El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, (Fegasacruz), Luis Fernando Menacho, dijo que habrá otros centros de consumo que ofertarán la carne y desde su sector seguirán proveyendo el producto.



Menacho aseguró que su sector cumple con todas las normas impositivas establecidas por el Estado. “Nosotros pertenecemos a un régimen con el cual estamos cumpliendo. Estamos legalmente establecidos con todas las normas y obligaciones al Estado”, dijo.





