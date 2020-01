El espectacular salto de un hombre sin paracaídas a 7,6 kilómetros de altura

El estadounidense Luke Aikins es el primer hombre que salta sin paracaídas desde 7,6 kilómetros de altura. Aterrizó en una red especial que fue construida para este propósito.



El aventurero, que es un paracaidista con 18.000 saltos de experiencia, realizó el salto en Simi Valley, sur de California.



Durante la caída libre, que duró dos minutos, Alkins alcanzó una velocidad de 193 kilómetros por hora. Además, grabó todo desde una cámara y un GPS que fueron los únicos equipos que llevaba encima.



“Mi primera reacción a la idea de saltar sin paracaídas, como la de cualquier persona en su sano juicio era: gracias, pero no gracias. Al fin y al cabo tengo una mujer, un hijo, y una vida que quiero vivir. Sin embargo, durante semanas me despertaba en medio de la noche preguntándome: Si alguien te dijera que tienes que hacerlo, ¿cómo lo harías?”, contó Aikins a la entrevista a People Magazine.



La red de 930 metros cuadrados fue hecha de un material de polietileno de ultra densidad que es 15 veces más fuerte que el acero. Sus fibras son inelásticas, lo que logró frenar la caída de Aikins, según explica la web Gizmodo. La amortiguación no la proporcionaba la red, sino cuatro enormes pistones conectados a ella en las grúas.



El paracaidista uso el GPS para hacer las maniobras necesarias en el aire y caer exactamente en la red.



Mira en la parte de arriba cómo se hizo este salto.