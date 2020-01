Agente herido en el tiroteo da gracias a Dios por estar vivo

Recuperado y fuera de peligro, acompañado por sus padres, su esposa y sus dos hijos, el cabo Mauricio Calani, del Grupo de Investigaciones de Casos Especiales (Gice), recibió ayer la visita del director nacional de la Felcn, Santiago Delgadillo, y de otros altos jefes. Es el único internado de los cinco policías que fueron heridos durante el enfrentamiento armado con los atracadores del carro de Brinks en la hacienda Laura, acción liderada por Mariano Tardelli, brasileño preso en Palmasola.

“Llegamos al lugar donde teníamos conocimiento que estaban siete personas. Ingresamos en fila, advertimos y les gritamos que salgan, pero no, ellos (los asaltantes) respondieron con ‘fuego’ y también les tuvimos que responder con ‘fuego’. Hicieron varios tiros, fue ahí donde primero cayó un sargento. Pasaron unos 10 minutos y sentí el impacto de una bala. Como había cruce de fuego, un sargento y un teniente que estaban cerca de mí no podían ayudarme rápido. Después se acercaron y me sacaron de ahí, me arrastraron unos 80 metros. Me llevaron a un vehículo en el que me evacuaron hasta Roboré.



En el trayecto llamé a mi esposa, por si no aguantaba le dije unas palabras. Cuando llegué a Roboré solo recuerdo que estaba una ambulancia y pedían sangre. Nadie sabía mi tipo de sangre, pude decir cuál era y después una señora dijo que sería mi donante”, relató así Calani lo que vivió luego de ser herido en la comunidad Santa Ana, distante a 140 kilómetros de la capital.

El policía, que casi perdió la vida tras el tiroteo, agregó que luego de vomitar sangre y poco antes de subir al helicóptero que lo trasladó hasta la ciudad, perdió el conocimiento. “Recuperé la memoria cuando estaba aquí en la clínica. Recuerdo que lo primero que vi fue a mi madre y dije: Dios mío, gracias porque no estoy muerto”.

Tras esta última frase el superviviente policial rompió en llanto frente a sus padres que lo acompañan en el centro de salud, mientras observaba a sus hijos y a su esposa.

Apoyo incondicional

El comandante antinarcóticos, Santiago Delgadillo, expresó su satisfacción por la recuperación de Calani, que sufrió un impacto de bala en el pecho, que dañó el pulmón y otros órganos.

El jefe policial expresó el apoyo incondicional a su camarada y a toda su familia, que vino desde Oruro para acompañarlo. “Lo que más interesa es tu recuperación. Gracias por tu sacrificio”, le dijo emocionado Delgadillo, a tiempo de señalar que la Policía se hace cargo de todos los gastos que está demandando su curación.

Volverá a sus funciones



Esteban Foianini, cirujano y dueño de la clínica donde guarda reposo Calani, expresó que el paciente está recuperándose de una lesión muy significativa que puso en riesgo inminente su vida. Reconoció el trabajo de la Policía en su pronta evacuación y la reacción de los médicos. Dijo que el paciente está fuera de peligro, salió de terapia y está en sala. Esperan darle el alta médica pronto para que vuelva a sus actividades rutinarias.



Sin embargo, el cabo aún debe someterse a una última cirugía, que no representa riesgo para su vida, pero que demandará algunas semanas más de reposo en la clínica