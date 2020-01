Denuncian atropellos de Chile en Antofagasta

El vicecanciller de Bolivia, Juan Carlos Alurralde, denunció este viernes que se detectó una serie de irregularidades, discriminación y violaciones al Tratado de 1904 en el puerto de Antofagasta, que afecta de manera negativa al comercio nacional.



“Con el Tratado de 1904, Chile reconoce el libre tránsito por sus puertos y en el artículo 6 dice que ambos gobiernos coordinarán la reglamentación sobre el tema del libre tránsito”, recordó y explicó que Chile, al incrementar las tarifas del libre tránsito de carga de minerales en Antofagasta, incurre en nuevos atropellos al incumplir sus compromisos en el marco del Tratado.



"Lo más grave es que solo es Bolivia, operadores mineros chilenos como Sierra Gorda tienen galpones en el puerto, cintas transportadoras y a ellos no los van a obligar a utilizar estos contenedores nuevos. A la vista del derecho internacional esto se llama trato discriminatorio pese a los tratados que hemos mencionado. Chile incumple su compromiso de no generar costos adicionales", remarcó Alurralde.



El vicecanciller explicó que Chile determinó que la carga boliviana de minerales se traslade a Portezuelo que se encuentra a 35 kilómetros del puerto de Antofagasta, para las operaciones de embarque y desembarque de minerales e impuso impuestos adicionales.



Al respecto, el secretario general de la Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM), Marco Calderón, indicó que la pérdida económica para los transportadores bolivianos asciende a 30 millones de dólares y que las tarifas se incrementaron en un 30 % sin consulta cuando esto debía haber sido de estado a estado.



En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), Guillermo Pou Mont, indicó que esta situación “es abusiva y discriminatoria pues favorece a la carga chilena y no a la boliviana, el tema de fondo es que se exige el cumplimiento del Tratado de 1904 pero ellos son los primeros en incumplirlo. El tránsito boliviano no es un favor, sino un derecho y tenemos que reclamarlo”, afirmó.