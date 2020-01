El Gobierno espera mayores ingresos por venta de gas natural

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, indicó que se generarán mayores ingresos para gobernaciones, municipios y universidades del país por la venta del gas a Brasil y Argentina, debido al incremento del precio del petróleo.

"El precio del WTI ya subió en diciembre del 2016 a los $us 50, en enero y febrero de este año fue de $us 52 y $us 53, respectivamente, por lo que los precios de venta de gas natural a Brasil y a Argentina subirán", dijo Sánchez.



Cabe recordar que el contrato con Brasil establece precios del gas natural en función al precio del WTI de los tres últimos meses, mientras que con Argentina los precios de venta están en función a los seis últimos.

Más detalles

Sánchez explicó que el precio en el primer trimestre de 2017 de gas natural para la argentina Enarsa es de $us 4,43 el millar de BTU (Mmbtu), valor que está calculado en base a los precios internacionales del WTI de julio a diciembre del 2016. En el caso de Brasil, precisó, que el precio en el primer trimestre es de $us 3,57 el Mmbtu, que está calculado en base a los precios internacionales del WTI de octubre a diciembre del 2016.



Sobre el segundo trimestre, Sánchez indicó que para Enarsa está calculado en $us 4,80 el Mmbtu y el precio promedio estimado a GSA, para los mismos meses, está calculado en $us 3,82 el Mmbtu, esta es una buena noticia para Tarija y Bolivia porque tendremos más ganancias. /ANF