9 vídeos de bolivianos que se atreven a imitar a Homero Simpson

Existen miles de frases de los personajes de Los Simpsons que ya se han incorporado en nuestro lenguaje. ¿Quién no ha gritado "¡Pequeño demonio!" mientras fingía ahorcar a alguien?



Sin duda, la familia amarilla de la televisión es una de las favoritas para los bolivianos. Así lo observamos en las marchas en tres ciudades del país exigiendo que este programa no sea sacado de su horario habitual por el canal que lo emite en señal abierta.



Luego de que obtuvieron su cometido, muchos fanáticos de la serie se sumaron a la moda de hacer videos en la aplicación Dubsmash imitando a Homero Simpson. Míralos y elige tu favorito.



1. No vives de ensalada

2. Vaya... Jamás beberé otra cerveza. -¡Cervezas! ¡Dame 10!,



3. ¡Dónde está mi hamburguesa!

4. Cuando yo diga "hola señor Thompson" usted dice hola.



?5. Hable mas fuerte que tengo una toalla.

7. Bart no quiero asustarte pero tal vez el coco está en la casa





8. Eso es aburrido, estas aburriendo a todos, deja de aburrirlos.,

9. Bueno cerebro yo no te agrado y tu no me agradas.