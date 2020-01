Ana Melena: “Me gustaría sumarme a la caravana en Cobija”

Ana Melena dice que tiene sentimientos encontrados sobre el fallo de la justicia a Leopoldo Fernández, el exprefecto de Pando, 15 años de prisión por el caso Porvenir ocurrido en 2008.



Aquel año, Ana Melena era la presidenta del Comité Cívico de Pando y parte activa de la lucha por las autonomías departamentales. Tras los hechos ocurridos en Porvenir, ella cruzó la frontera y pidió refugio en Epitaciolandia, donde vive junto con su esposo, sus hijos y nietos.



Ayer, mientras el cielo lanzaba una lluvia menuda, ella habló con EL DEBER sobre el fallo contra Lepoldo Fernández, la caravana anunciada para hoy en Cobija y de su temor por volver.



_ ¿Qué opina del fallo judicial contra Leopoldo?

Son sentimientos encontrados los que tengo. Obviamente que en todo lo malo, el fallo de 15 años es lo mejor. Aun sabiendo que fue totalmente viciado y parcializado. No ha sido transparente y fue sobre la base de la mentira. Eso es lo grave. La sentencia nos deja un poco tranquilos.



_ ¿Creía que sí o sí le iban a dar un fallo en contra a Leopoldo?

Existió mucha presión del pueblo. Las intenciones eran darle 30 años, ya se lo habían anticipado. Pero hubo presión de la población, que está consciente de la inocencia, de lo que ha sucedido. Esa presión ha facilitado ese veredicto. He conversado con varios refugiados que viven aquí y todos tenemos un sentimiento encontrado, de alegría por los 15 años y de decepción por la forma como se ha dado el proceso porque no se ha comprobado nada.



_ ¿A ustedes que están refugiados en Brasil se les inició algún proceso judicial desde Bolivia?

No, de lo contrario nos hubiéramos enterado. No nos ha llegado nada.



_ ¿Teme volver a Bolivia?

No hay Estado de derecho en Bolivia. No hay una justicia independiente. No hay garantías. Hemos visto lo que ha pasado con Leopoldo.



_ ¿Qué opina sobre la caravana convocada para mañana a favor de Leopoldo?

Es maravilloso ver el apoyo que el país le da a Leopodo. En Pando, donde es su casa, no puede ser diferente. Obvio que van a salir en caravana, y muy bien hecho, me sumaría yo, pero la apoyaré desde aquí, desde la distancia