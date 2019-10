"Transformers 4" lidera lista de lo peor del cine

La película de ciencia ficción "Transformers 4: La era de la extinción" encabezó este miércoles las nominaciones a los premios Razzie, una ceremonia irónica que da cuenta cada año de lo peor del séptimo arte durante la temporada de premios de Hollywood.



La taquillera cinta de Michael Bay competirá en siete categorías, entre ellas Peor película, Peor guión y Peor secuela, durante la "gala" que se celebrará en Los Ángeles la víspera de los Óscar.



En segundo lugar, con seis nominaciones cada una, quedaron empatadas "La leyenda de Hércules" y "Saving Christmas", que competirán por la chapucera Frambuesa de Oro a Peor película.



Las otras dos contendientes a Peor película son "Left Behind", protagonizada por Nicolas Cage, y el último remake de las "Tortugas Ninja".



En las categorías actorales, los principales contendientes al dudoso honor de los Razzie son Nicolas Cage, Cameron Diaz, Charlize Theron y Drew Barrymore.



El director de Transformers, Bay, compite además como Peor director, pero tendrá que batir a Seth MacFarlane por su western "A Million Ways to Die in the West" ("Pueblo chico, pistola grande" en Latinoamérica y "Mil maneras de morder el polvo" en España).



Los Razzie fueron creados en 1980 como el antídoto a la frivolidad y autocomplacencia de Hollywood, que tiene su clímax el 22 de febrero este año con la 87a edición de los Óscar.



Los candidatos y ganadores de todas las categorías, menos una, son elegidos por los cerca de 800 miembros de la Fundación de la Frambuesa de Oro, quienes pagan una membrecía de 40 dólares (25 dólares las renovaciones anuales) para tener este honor.