Evo exige no beneficiar a "familiares y compadres"

El presidente Evo Morales instó a las autoridades electas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) no beneficiar con sus cargos a familiares ni compadres, para evitar así denuncias por corrupción y garantizar buenas gestiones en los gobiernos locales.



"Quiero decirles a las nuevas autoridades, especialmente del MAS, sean Gobernadores, alcaldes o concejales. No usen el cargo para sus familias, no usen los cargos para sus compadres, eso hace mucho daño", instruyó la autoridad desde Palacio de Gobierno.



Morales recordó que ese tipo de actitudes hacen mucho daño a los políticos y aseguró que ninguno de sus parientes forma parte del Órgano Ejecutivo y recordó como en pasadas administraciones existieron grupos familiares de neoliberales en el poder.



"Lamento mucho que en Santa Cruz una abogada Morales decía que era prima de Evo Morales, avasallando tierras, ha sido detenida y es juzgada. Yo condené como los partidos políticos gobernaban en familia", explicó el titular.



Además se refirió a las denuncias contra magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, involucrado en la muerte de un motociclista; y el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, cuyo sobrino fue imputado por extorsión.



"Sobre el magistrado constitucional, lamento mucho lo que ha pasado, es su problema. Si tiene que ser juzgado, tiene que ser juzgado, siempre se presentan esta clase de problemas", señaló la máxima autoridad del país.



Dijo que "es muy grave la denuncia contra el Fiscal General y trataré de hacer una investigación, aunque no es mi competencia, pero cada uno sabrá como rendir cuentas ante el pueblo boliviano".