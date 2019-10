Consultores siguen en carrera al TSE

Tres consultores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) siguen en carrera al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se trata de José Luis Exeni, quien trabajó en la Vicepresidencia como consultor; Marcelo Arequipa Azurduy, miembro del Centro de Investigación Social (CIS) de la Vicepresidencia; y Verónica Rocha Fuentes, que fue consultora en el Ministerio de Comunicación.



Solo el caso de Exeni fue observado por la oposición, que según la diputada de Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa “olvidó” incluir en su hoja de vida sus “labores en la Vicepresidencia del Estado como consultor”.



Arequipa Azurduy y Rocha Fuentes no fueron impugnados, pero este medio constató que ambos trabajaron en el Gobierno. El primero en la Vicepresidencia y la segunda en el Ministerio de Comunicación y también fue operadora de campaña del MAS.



También sigue en carrera el ex senador opositor Carlos Börth, que no fue impugnado por el oficialismo. El postulante fue descalificado por Evo Morales al recordar que fue militante del PS-1 y luego designado por Hugo Banzer prefecto de Oruro.