Denuncia irregularidades en la compra de equipos en hospitales municipales

La concejala del Movimiento al Socialismo Mélody Tellez presentó esta mañana una denuncia ante la Fiscalía de Distrito, pidiendo que se investigue presuntas irregularidades en la compra de equipos para los hospitales de segundo nivel que administra la Alcaldía de Santa Cruz.



Esta denuncia involucra directamente a las autoridades municipales que están relacionadas en este proceso de compra. Téllez asegura que algunos los equipos, como cuatro tomógrafos fueron adquiridos antes de que los hospitales de segundo nivel empiecen a funcionar, por lo que presume que hay sobreprecio.



La concejala pide que se llame a declarar a Raúl Hevia, ex oficial mayor de Desarrollo Humano, porque en su gestión se compraron dichos equipos y -según ella- el funcionario no respondió a los pedidos de informe que ella solicitó. "Les puedo asegurar que cada uno de esos equipos vale más que el dron" dijo la edil del MAS.



Al respecto, Raúl Hevia rechazó las acusaciones de sobreprecio. Aclaró que las compras se realizaron siguiendo las normas, y que la adquisición de tomógrafos se hizo en cumplimiento a una ley de emergencia. Además, el costo de cada uno fue de Bs 1,7 millones y no de $us 400.000, como se dio a conocer.



También manifestó que la compra de los equipos se realizaron cuando los hospitales de segundo nivel ya estaban funcionando. De todas formas, adelantó que si el Ministerio Público lo convoca a declarar acudirá a presentar los descargos necesarios.