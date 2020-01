Mejora el diagnóstico de casos VIH en Bolivia

El diagnóstico del VIH en Bolivia ha mejorado durante los últimos diez años, pero los afectados por la enfermedad reclaman más recursos para políticas de prevención y para hacer frente al costo de los retrovirales de segunda generación.



La jefa del programa VIH/SIDA del Ministerio de Salud, Carola Valencia, afirmó que los diagnósticos del virus se han multiplicado casi por diez en una década y los de la enfermedad sólo se han duplicado debido a una mejora de políticas de prevención.



En 2015 existían alrededor de 1.123 casos notificados de VIH por cada millón de habitantes en Bolivia y 154 de casos en los que la persona había desarrollado la enfermedad del sida.



En 2006, la prevalencia de la enfermedad era de 117,6 personas por millón de habitantes para el VIH y 77,5 para el sida.



"Lo que hemos producido en el país es una mayor diferencia entre casos de VIH y sida", destacó Valencia.



Bolivia tiene poco más de 10 millones de habitantes. De acuerdo con Naciones Unidas y el Gobierno, desde 1984 se han diagnosticado 15.492 casos del virus en Bolivia y 1.526 fallecieron por causa de la enfermedad desde el comienzo de la epidemia.



Según la médica, en el aumento de los diagnósticos han influido la simplificación del protocolo -hoy puede confirmarse un caso de VIH mediante dos pruebas rápidas-, la difusión gratuita y universal de la prueba y la cooperación con los municipios.



La dirigente de la Red Nacional de Personas Viviendo con VIH y sida en Bolivia (Redbol), Violeta Gracia, apuntó en declaraciones a Efe que se han reducido los fondos internacionales para la lucha contra la enfermedad y los estatales no han aumentado lo suficiente.



El Estado boliviano dedica alrededor de 1,17 millones de dólares al año a luchar contra la enfermedad.



La mayoría de recursos de la cooperación internacional se canalizan a través del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, que depende de la ONU.



Según Gracia, el presupuesto de este fondo dedicado específicamente a la lucha contra el sida estaba en torno a los 10 millones de dólares anuales, mientras que ahora hay presupuestados 7,5 millones para un proyecto bianual a partir de julio.



El Estado boliviano financia los medicamentos de primera generación para las personas con VIH, pero Redbol calcula que el 20 % de los enfermos en Bolivia necesitarán medicamentos de segunda generación porque desarrollarán resistencia a los primeros.



Los medicamentos más avanzados sólo los compra el Fondo Global o Redbol los recibe de la organización estadounidense Aid for AIDS.



El Estado no cubre los costos de hospitalización y, a pesar de que los centros públicos aplican descuentos atendiendo a la situación social del ingresado, los enfermos de sida en Bolivia pueden salir con deudas de casi 500 dólares, según la activista.



Las autoridades de Bolivia "tienen que invertir más en una epidemia de salud pública, que es obligación del Estado que no se expanda a las zonas rurales y las más vulnerables", declaró Gracia.



Según Valencia, el Estado ya sufraga el 95 % del costo de los medicamentos suministrados, aunque consideró necesario aumentar el presupuesto para trabajar en la prevención, que actualmente concentra sus mayores esfuerzos en la población homosexual.



Gracia critica la concentración del apoyo en esos colectivos y asegura que "la carencia más grande es no haber desarrollado un programa de prevención para incluir a los hombres heterosexuales".



"Son los hombres en quien deberíamos concentrarnos, porque en este país es obvio que las mujeres no deciden sobre sus relaciones sexuales, de hecho la primera relación de muchas mujeres es fruto de una violación", apuntó.