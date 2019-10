Decomisan 48 kg de marihuana en urbanización

Vivian Patricia Gonzáles, juez decimo quinto de Instrucción en lo Penal, resolvió ayer otorgar la detención preventiva a Jorge Marco A.M., de nacionalidad boliviana, y a Marcial T.B., paraguayo de identidad, ambos imputados por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias controladas, luego de que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) encontrara 48 kilos y 400 gramos de marihuana en el domicilio del primero de los mencionados.



El hallazgo se realizó el 6 de marzo, luego que efectivos de las Felcn interceptaron, en el marco de diversas investigaciones, a Jorge Marco A.M en inmediaciones de la radial 10 y, este al verse cuestionado, dirigió a los policías a su domicilio, en la calle Sao, de la urbanización Las Palmitas, donde luego de una requisa, los efectivos encontraron 50 paquetes de marihuana acomodada en forma de ladrillo forrados con másquin color beis dentro de dos bolsas de yute. Durante su defensa, Jorge Marco aseveró que recibió esas bolsas de manos de Marcial T.B, bajo el encargo de que se trataba de medicamentos.



Por su parte, Marcial, que estaba en tránsito rumbo a La Paz con cargamento de cigarros en un vehículo de transporte pesado, aseveró en su interpelación que él era inocente y había traído esa carga por recomendaciones de un conocido.



En el inmueble encontraron además dos revólveres, uno calibre 22 y otro de 28, una portátil, una gorra de oficial de policía, tres placas para vehículos y documentos personales. Además, Marcial llevaba $us 2.400.



Según los abogados de Jorge Marco, su defendido se dedicaba al alquiler de sonido y sistemas de luces y se conocía con Marcial desde hace tres meses. La jueza aceptó además el microaspirado del vehículo y devolver $us 500 a Marcial para su alimentación