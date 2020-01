Ganador del Nobel por su poesía, Dylan canta canciones ajenas en Triplicate

Bob Dylan no hace nada como los demás. El cantante de 75 años, que recibirá este fin de semana en Estocolmo el Nobel de Literatura por su obra, prefiere cantar las letras escritas por otros en un triple álbum, "Triplicate", publicado este viernes.

El artista, que esperó a que su gira mundial pasara por Suecia para recoger su diploma y su medalla, cuatro meses después de la ceremonia de entrega oficial, vuelve a desconcertar con su nuevo disco de versiones.

Quienes ansiaban descubrir los nuevos textos de Dylan aún deberán esperar. La estrella ha preferido continuar con su exploración de los clásicos de los años 1940 y 1950, que comenzó con "Shadow in the Night" en 2015 y siguió con "Fallen Angels" el año pasado.

Como en sus dos discos anteriores, hay muchas canciones de Frank Sinatra en "Triplicate". Un encuentro entre uno de los mejores letristas de la historia del folk-rock estadounidense y la que fue quizás la voz más bella de la canción norteamericana.

Para Robert Zimmerman, el verdadero nombre de Bob Dylan, es un placer personal versionar a Sinatra. Según contó hace poco al escritor Bill Flanagan en una de sus raras entrevistas, "La Voz" lo recibió en su casa una vez.

"Estábamos en el patio una noche y me dijo 'amigo mío, tú y yo tenemos los ojos azules, ambos venimos de allá arriba' señalando las estrellas. 'Los demás sólo vienen de aquí'. Recuerdo que pensé que quizás tenía razón", recordó Dylan.

Un álbum con clásicos de Sinatra también es una forma de hacer lo contrario de lo que se espera de él, un arte que Dylan domina perfectamente desde hace años.

En 1966, el héroe folk se atrevía a cambiar su guitarra acústica por una eléctrica. En los años 1970, desdeñaba los formatos radiofónicos con sencillos tan largos como "Hurricane" que duraba ocho minutos con 33 segundos.

En "Triplicate", Dylan hace "un viaje sentimental" (una de las canciones del disco se titula "Sentimental journey") por la edad de oro de la composición estadounidense.

Las canciones elegidas abordan cuestiones existenciales, como "Stardust" ("Nebulosa") de Hoagy Carmichael o "Why Was I Born?" ("¿Por qué nací?"), popularizada por Billie Holiday.

"Esas canciones están entre las más conmovedoras jamás grabadas y quería hacerles justicia", explicó a Bill Flanagan. "Ahora que viví lo que cuentan, las entiendo aún mejor".

Dylan elige la sobriedad donde Sinatra cantaba con exuberancia. En "The Best Is Yet To Come" ("Lo mejor está por venir"), unas palabras que Sinatra hizo grabar sobre su propia tumba como epitafio, Dylan ofrece una interpretación suave con toques de blues.

En "When the World Was Young" ("Cuando el mundo era joven"), adaptada de una canción de la francesa Edith Piaf, Dylan canta la nostalgia con la emoción de un solitario, ahí donde Sinatra mostraba una ardiente esperanza.

Después de presentar las canciones de "Triplicate" en Estocolmo este fin de semana, el cantante llevará su "Never Ending Tour" (su gira sin final comenzada en 1988) a Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, Francia, Luxemburgo, Bélgica y Reino Unido.