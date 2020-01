Castillo y Guabirá mantienen distancia

El presidente de Guabirá, Rafael Paz, explicó que las negociaciones con el delantero José Alfredo Castillo están adelantadas, pero que aún no se firmó el contrato. Sin embargo, el máximo dirigente azucarero sostuvo que solo faltan resolver detalles mínimos para que se concrete la llegada del ‘Pícaro’.

“No sé de dónde salieron las versiones que indican que Castillo ya es jugador de Guabirá porque de momento no tenemos nada oficial”, aseguró el titular del club montereño. De concretarse el fichaje, el artillero cruceño cumplirá su tercer ciclo en el club azucarero.

El tema de los fichajes no preocupa al técnico azucarero Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo, quien pidió a Rafael Paz que no se desespere en la contratación de refuerzos para no cometer equivocaciones. El DT del elenco montereño se muestra satisfecho con el rendimiento de su plantel en el anterior campeonato, donde terminaron en la tercera casilla con 39 unidades.