Justicia peruana ordena dejar de investigar a la primera dama

La primera dama de Perú, Nadine Heredia, no será investigada por el presunto delito de lavado de activos del cual había sido acusada por un fiscal, determinó este martes un tribunal de justicia.



El juzgado penal número de Lima precisó que "se trata de hechos ya decididos", al recordar que el caso fue investigado en 2009 y archivado en 2011, y que iniciarse una nueva investigación vulneraría la ley.



La Fiscalía de lavado de activos aseguraba que Heredia no justificó ingresos por unos 215.000 dólares entre el 2005 y el 2009, lapso en el cual su esposo, el presidente Ollanta Humala, recibió financiamiento de empresas venezolanas. El propio mandatario peruano ha descartado cualquier ilegalidad en ello.



Para el fiscal Ricardo Rojas era necesario establecer "la procedencia y destino de los ingresos" de esos fondos venezolanos, según la resolución del pasado 29 de enero por la cual reabrió el caso.



El fiscal usaba como elementos nuevos el depósito de unos 87.000 dólares desde la empresa venezolana Kaysamak a las cuentas de una amiga y de la madre de Heredia, que luego se traspasaron a la cuenta de la hoy primera dama y presidenta del Partido Nacionalista.



No obstante, la justicia determinó que Nadine Heredia no podrá ser investigada por hechos que anteriormente fueron archivados, tras aceptar una parte de una demanda de "habeas corpus" que formuló la defensa de la primera dama.



El tribunal dejó libre a la Fiscalía para poder investigar desde el 2009 en adelante, pero la defensa de Heredia apelará para que el impedimento sea total.



Humala ha señalado que las donaciones que llegaron para la formación de su partido fueron hechas por una empresa venezolana, de forma legal, mediante bancos y debidamente sustentados. Heredia señaló la semana pasada en una declaración en la red social Facebook, que "nunca recibió dinero de las arcas del Estado venezolano".



La investigación del Ministerio Público había provocado críticas del gobierno y el apoyo de la oposición debido a que Humala recibió durante su campaña en el 2006 -en la que perdió ante Alan García- un abierto respaldo del entonces presidente venezolano Hugo Chávez.