Ladrones dan tres consejos de cómo prevenir robos en casa

El Departamento de Policía de Columbus, Ohio, realizó un video con el relato de tres reclusos que recomiendan a las personas cómo prevenir los robos en sus domicilios.



La producción fue elaborada con la colaboración de la agencia de prisiones estatales donde los delincuentes comparten sus técnicas y sugerencias que, en muchos casos, son de sentido común.



"Que la Policía diga "mantenga cerrada la puerta de su garaje, deje luces encendidas en el porche", es una cosa. Cuando uno lo oye de alguien que de verdad se dedicaba a ello creo que le añade algo de validez", manifestó Bob Meader, comodoro de la Policía, reporta la agencia de noticias AP.



Estos son algunos de los consejos que dieron:



Activar la alarma. "Activa la alarma de vez en cuando para que la gente sepa que estás. No sólo la compres y nunca la hagas sonar", propuso William Coffman, del condado de Franklin, que cumple condena por hurto y robo con agravantes.



Caja fuerte. Joel Hamlin, ladrón del condado de Hardin, señaló la importancia de poner objetos valiosos en una caja fuerte integrada en la pared, no en una pequeña caja fuerte portátil. "¿Cajas fuertes pequeñas? Es fácil tomar sólo eso y abrirla fuera", indicó el recluso.



Cuidar a los ancianos. Adam Taylor, del condado de Hamilton, apuntó por qué a menudo los objetivos son los ancianos: resulta más fácil "robarles y salirse con la suya".



Video:



La policía de Columbus y el Departamento de Rehabilitación y Correcionales grabó a los reos en 2014, montó las imágenes y hace poco subió a internet el video en dos partes, llamado "From the Big House to Your House".



Los tres ladrones aceptaron participar del informe a cambio de que la Policía de Columbus enviara una carta a la junta de libertad condicional sobre su participación.