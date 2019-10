Lufthansa asegura que el accidente es inexplicable

El presidente de Lufthansa, Carsten Spohr, dijo este miércoles que el accidente del avión A320 de Germanwings, que se estrelló en los Alpes franceses con 150 personas a bordo, "es inexplicable" y que el aparato estaba técnicamente bien.



Spohr hizo estas declaraciones en el aeropuerto de Fráncfort después de que los empleados de Lufthansa y Germanwings guardaran un minuto de silencio al que también se unieron los empleados de otras aerolíneas.



Además, Spohr hizo hincapié en que los dos pilotos tenían suficiente experiencia.



Lufthansa todavía desconoce las causas del accidente de ayer del avión A320 de su filial Germanwings en los Alpes franceses, en su vuelo 4U 9525, cuando realizaba la ruta regular desde Barcelona a Düsseldorf y en el que iban a bordo 150 personas.



Germanwings suspende vuelos



La aerolínea Germanwings canceló este miércoles un vuelo, el 4U 354 desde Colonia a Londres.



"Debido al estrés emocional, algunos miembros de la tripulación están indispuestos para dar servicio hoy. Germanwings entiende estas circunstancias, ya que miembros de las tripulaciones han perdido a sus colegas en el accidente", informó la compañía.



Los vuelos de todo el grupo Lufthansa operarán hoy con normalidad, aunque ayer Germanwings canceló 30 vuelos porque algunos auxiliares de vuelo no querían volar.



La aerolínea de bajo coste Germanwings opera hoy unos 40 vuelos con once aviones de otras compañías, principalmente de Lufthansa, Air Berlin y TuiFly.



No ven indicios de un atentado



El ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, dijo hoy que en estos momentos "no hay ningún indicio sólido" que apunte a que la catástrofe aérea registrada ayer en los Alpes franceses "haya sido causada a propósito por terceros", aunque aseguró que se investiga en todas las direcciones.



"Debemos abstenernos de especulaciones sobre las posibles causas", manifestó el ministro en rueda de prensa en Berlín.



Por respeto a las víctimas y a sus familias, pidió de manera "encarecida" evitar todo tipo de especulaciones y rumores sobre las las hipotéticas causas de la tragedia.