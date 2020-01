Gerente de la CNS dice que nunca renunciará; trabajadores lo abuchean

El Gerente General de la Caja Nacional de Salud (CNS), Alfredo Jordán, descartó tajantemente la posibilidad de dejar su cargo, pese al rechazo de los trabajadores profesionales en salud que no lo respaldan porque sostienen que su nombramiento representa una intervención política a esa entidad.

Este martes en un acto de entrega de ítems en el Hospital Materno Infantil de La Paz, Jordán sostuvo que "nunca" renunciará, por lo que los trabajadores reaccionaron con gritos que exigían que se haga efectiva esa demanda.

"Ya están llegando rumores de que yo renuncié, están viendo fantasmas, porque no he renunciado. Lo vuelvo a repetir, tampoco voy a renunciar, no voy a renunciar nunca, a mí me metieron mediante una resolución suprema, mediante una terna elevada por el Ministerio (de Salud) y así tendrán que pedir que me retire", sostuvo Jordán y aseguró que no fue él quien pidió el cargo, sino que fue en mérito a su recorrido" dijo.

Sin embargo, los trabajadores observan que el gerente sea un ingeniero comercial, designado "a dedo" y de forma "unilateral" por la ministra de Salud, Ariana Campero, sin respetar la terna que tienen los trabajadores. Por lo que frente a esa declaración, un grupo de trabajadores reaccionó asegurando que "la Caja es del pueblo, no de los masitas (...)". "Un dos tres fuera, un dos tres fuera", gritaron a la autoridad, que incluso fue retenida por unos minutos.

Paralelamente, durante este martes se instaló la mesa de trabajo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y autoridades del Ejecutivo, para analizar la situación de la Caja, en la que participan el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa; la ministra de Salud, Ariana Campero; el Ejecutivo de la COB, Guido Mitma, entre otros dirigentes.

Incluso, este lunes Mitma afirmó que de acuerdo a las negociaciones previas con el Gobierno era un hecho que Jordán dejaría la institución. "Ya es un hecho, ya es un hecho y mañana vamos a ultimar (algunos detalles sobre ese tema)", manifestó.