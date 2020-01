El amor por su 'novia virtual' lo dejó enfermo

Aunque la conoció por internet, Alexander Pieter Cirk no bromeaba cuando dijo "por ti iría hasta China". Luego de cruzar medio mundo por amor, el holandés terminó en el hospital.



Los médicos le dijeron que tenía síntomas de agotamiento extremo.

Cirk, de 41 años, había volado desde Holanda hasta la provincia china de Hunan con la esperanza de conocer a su "novia virtual", una joven de 26 años llamada Zhang.



El viaje, sin embargo, no fue como su corazón esperaba. Zhang nunca llegó a recibirlo al aeropuerto y él decidió esperarla. Así pasaron diez días.



Los que sí buscaron a Alexander Cirk fueron los medios chinos, a quienes él aseguro que había conocido a Zhang dos meses atrás en una aplicación de citas para el celular, informa BBC Mundo.



Enamorado, el holandés decidió conocerla. Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto de Changsha en Hunan y se dio cuenta que lo habían "plantado", se negó a irse.



La mala alimentación, las noches durmiendo en bancos y el estrés, le provocaron a Cirk un cuadro de agotamiento físico extremo por el que debió ser trasladado al hospital.



Ella se hizo una cirugía



Luego de que el caso se hiciera público, la misma Zhang llamó a un canal de televisión para contar su parte de la historia. A través de Hunan TV, la mujer que inspiró tamaña odisea de amor, dijo que pensó que todo era una broma.



"Sí teníamos una relación romántica online, pero luego él empezó a ser un poco duro conmigo", dijo Zhang.



"Un día él me mandó una foto con su boleto de avión sin consultarme y yo pensé que era una broma. Después no me contactó más". La joven agregó que durante los días que Alexander Cirk pasó en el aeropuerto, ella estaba en otra provincia a la que había viajado para someterse a una cirugía plástica.,