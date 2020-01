Macri se movilizará en un auto blindado tras ataque

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich sostuvo que hay "grupos" cercanos al kirchnerismo que "organizadamente siguen" al mandatario para "evitar que pueda realizar actos".



La ministra reveló que el Presidente comenzará a utilizar en los próximos días una camioneta blindada, pero negó que tenga que ver con la agresión sufrida en Mar del Plata. "El Presidente no tenía auto blindado, ahora va a tener, esto ya se había decidido hace tiempo", dijo. El vehículo será una Mercedes-Benz Vito, que estará lista en septiembre.



Asimismo, la ministra se refirió a fotos que publicaron hoy medios de prensa en las que, por un lado aparece una mujer vestida con una campera roja a pocos metros de Cristina, cuando días atrás visitó la Villa 31 en la ciudad de Buenos Aires, informó el diario La Nación.



Por otra en las que una persona que se le parece forma parte de las agresiones a Macri en un acto de Mar del Plata, cuando el automóvil en que era trasladado fue atacado a piedrazos.



"Nosotros no vamos a evaluar si hay una misma persona en el acto de la ex presidenta y que estuvo en Mar del Plata porque no vamos a hacer de esto una cuestión política", manifestó.



De todas formas, reiteró que "la lectura política" es que "hay un grupo ligado al kirchnerismo" que actúa en congruencia "con esta posición cada vez más radical de la ex presidenta que hace un permanente reemplazo del lenguaje de la democracia".



De esta forma, "a cada lugar que va el Presidente hay un grupo que organizadamente lo sigue para evitar que pueda realizar actos", agregó. Pero "el Presidente no se va a aislar de la gente porque así ganamos las elecciones y es nuestra idea de cómo se gobierna", aseguró.



Bullrich destacó que "desde el primer momento que ha habido amenazas, intimidaciones" se iniciaron las investigaciones de "cada una" de esas acciones.