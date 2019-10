Gobierno niega que haya acosado a Wálter Chávez

No se acosó, hostigó o amenazó a Wálter Chávez, ciudadano peruano que es un refugiado en Bolivia y que fue detenido en la víspera en territorio argentino por la Interpol. El titular de Gobierno, Carlos Romero, asegura que el extranjero salió voluntariamente del país.



"Queremos señalar que el señor Wálter Chávez no ha sido hostigado, amenazado o acosado, como se dice para que fuera a buscar refugio a Argentina. Salió voluntariamente del país", manifestó la autoridad en conferencia de prensa.



"Se estima que (Wálter) Chávez entró en Argentina hace 26 días en forma ilegal, huyendo de amenazas que habrían recibido él y su familia de parte del oficialismo boliviano, según sus palabras", dice el reporte de El Tribuno de Salta.



Romero negó que el ciudadano peruano fuera "asesor" del primer mandatario, atribuyendo su labor a colaboración en las campañas electorales del MAS en 2002 y 2005. "Rechazar la versión de que Wálter Chávez fue asesor del presidente Evo Morales, los asesores trabajan en Palacio", aseveró el ministro.



Además, dijo que "las tareas que ha cumplido el señor Wálter Chávez, en el último tiempo, más bien, han estado dirigidas a acompañar las acciones de la campaña por el No a la reelección de Evo Morales (...) Ha asesorado a uno de los líderes de la oposición política en Bolivia (Samuel Doria Medina), de parte del Gobierno boliviano no ha existido ningún hostigamiento".



Dejó en manos de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) la decisión evaluar su condición de refugiado, aunque ratificó que a su salida del país, perdió la protección del Estado. El año pasado Chávez anunció que se alejaba "para siempre" del oficialismo, debido a que tuvo problemas con los hermanos Álvaro y Raúl García Linera.