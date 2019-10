Cameron adelanta su salida y May lo sucederá

Después del terremoto político desatado por el voto del Brexit, el primer ministro británico, el conservador David Cameron, informó hoy de que el próximo miércoles abandonará su cargo como jefe del Gobierno del Reino Unido y cederá el cargo a la titular de Interior, Theresa May.



En una declaración ante su residencia de Downing Street, Cameron dijo que el 13 de julio presidirá su última sesión de preguntas como primer ministro en la Cámara de los Comunes antes de acudir al palacio de Buckingham para presentar su dimisión a la reina Isabel II.



El todavía "premier" británico comunicó los pasos a seguir después de que May quedase como única candidata al liderazgo del Partido Conservador y al cargo de jefe del Gobierno, tras la retirada de su única rival, la diputada Andrea Leadsom.



Cameron admitió sentirse "encantado" de que May sea su sucesora y calificó a la ministra de Interior como una profesional "fuerte" y "competente" y "más que capaz" para liderar al país.



También confesó sentirse satisfecho de que el Partido Conservador no continúe con un largo proceso electoral para elegir al nuevo líder, después de que Leadsom, secretaria de Estado de Energía y que apoyó la salida del Reino Unido de la UE, optara por retirarse.



Cameron, que el pasado 24 de junio comunicó su intención de dimitir por el triunfo del "brexit" (la salida de la UE), agregó que mañana martes presidirá su última reunión del Gobierno.



May y Leadsom habían quedado como únicas candidatas después de que fuesen eliminados en una elección interna los otros aspirantes, el ministro de Justicia, Michael Gove, y el extitular de Defensa Michael Fox, y que se retirase de la carrera el ministro de Trabajo y Pensiones, Stephen Crabb.



Las dos candidatas se iban a someter a una votación de los afiliados de la formación y el próximo 9 de septiembre estaba previsto que se hiciera el anuncio del ganador.



La próxima primera ministra tendrá la difícil tarea de decidir cuándo invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece el proceso de negociación de dos años sobre los términos de la salida del Reino Unido de la UE.



Este miércoles, May se convertirá en la segunda mujer al frente del Gobierno del Reino Unido desde que Margaret Thatcher saliera del poder en 1990, después de once años en el poder.