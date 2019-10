DEBERCITO lanza el concurso canto libre y poseía constumbrista

En el marco del fomento a la cultura y a las actividades artísticas, EL DEBER y el suplemento infantil DEBERCITO convocan a todos los niños y niñas de la ciudad de Santa Cruz, de los colegios fiscales, de convenio y particulares a participar del primer concurso de canto libre y poesía costumbrista NiñoStar.



Cada participante presentará una canción o una poesía, dependiendo de la categoría a la que se inscriba. Además el niño puede participar en ambas categorías, el concurso no es excluyente.



La temática del concurso es libre; sin embargo, no serán considerados aquellos participantes cuyas canciones sean ofensivas hacia cualquier género, que tengan contenido racista o que vayan en contra de los valores morales y de este concurso.



Los participantes podrán elegir libremente las canciones en cualquier tipo de género: moderno (balada, rock, pop, tropical, etc.) o folclórico (cualquier ritmo nacional o regional: taquirari, chobena, cueca, caporales, etc.).



Categorías



Habrá dos categorías por edad en ambos grupos de concursantes: de 3 a 6 años y de 7 a 12 años, tomándose como referencia la edad cumplida hasta el 30 de marzo.



Modalidad de inscripción y clasificación



La inscripción al concurso NiñoStar tendrá una modalidad virtual o digital, es decir, se la realizará vía correo, hasta el martes 7 de abril. Todos los niños, niñas y adolescentes que quieran inscribirse y participar, deberán grabar un video (puede ser grabado con videocámara o un teléfono celular) cantando una de las dos canciones con las que participarán en el concurso, y enviar a debercito@eldeber.com.bo



El video deberá incluir obligatoriamente los siguientes datos completos del participante:

- Nombres y apellidos

- Edad cumplida

- Curso

- Unidad educativa

- Teléfono fijo o celular de referencia

- Título de la canción

- Intérprete y autor de la canción que cantará (si lo saben).



Periodo de selección



El concurso NiñoStar tendrá un comité de selección compuesto por personas ligadas al canto, el teatro y la formación artística del área que evaluará todos los videos y grabaciones, cerciorándose de que cumplan con los requisitos solicitados y debidamente adjuntados, así como la calidad y el nivel propios de una competencia de esta naturaleza.



Los videos deben durar no menos de 1 minuto y no más de 3, con el fin de proporcionar una idea de la capacidad vocal o interpretativa del participante.



La canción puede presentarse a capela, estar acompañada de una pista musical o por un instrumentista en vivo (un familiar, un profesor o por el mismo participante). Si la canción es original o inédita, en caso de ser seleccionado, el participante deberá citar el nombre del autor y compositor, así como la letra de la misma.



Se elegirá a 10 finalistas por cada categoría (10 de canto y 10 de poesía costumbrista), los mismos que para ser pasibles a la selección deberán cumplir con los reglamentos que se explican más adelante.



Publicación de resultados de los preclasificados



El jueves 9 de abril, el comité organizador hará pública por esta vía la lista de los 10 clasificados de cada categoría y se pondrá en contacto con los participantes seleccionados y con sus padres o tutores en un lapso no mayor a 3 días desde la publicación de la misma. De no establecerse el contacto, los participantes quedarán eliminados y su lugar será ocupado por aquel participante que le siga en puntaje, hasta conformar el grupo de 10 finalistas.



Reglamentos



Todos los participantes seleccionados deberán estar siempre acompañados por al menos uno de sus padres o tutores.

1. Todos los participantes deberán tener una pista musical apropiada para la presentación, en caso de ser seleccionados, la misma que deberá ser de calidad óptima para la difusión o especificar si será ejecutada a capela o en vivo por músicos o por ellos mismos.

2. Todos los participantes seleccionados deberán hacerse presentes a las sesiones de práctica con los profesores y preparadores vocales, a fin de perfeccionar el nivel de las piezas a presentar; en dos fechas próximas a la gala final, las mismas serán acordadas con el comité una vez firmado el documento de aceptación de reglamento.

3. Todos los participantes seleccionados deberán presentarse a los ensayos en los horarios, lugares y fechas que se les asignen, con el fin de preparar adecuadamente el repertorio que interpretarán en la gala final del concurso.

4. Los participantes deberán demostrar puntualidad, seriedad, pulcritud y compromiso con el evento, y el arte que practican; así como la consideración debida con los organizadores, jurados, profesores, músicos, compañeros y compañeras participantes; respetando los valores que hacen a este concurso y a la convivencia y camaradería entre niños, niñas y adolescentes, demostrando que son merecedores de formar parte de una selección artística.

5. Los participantes seleccionados que no cumplan con alguno de los requisitos mencionados podrán ser reemplazados por quienes les sigan en puntuación, para ser tomados en cuenta como clasificados y participar en la gala final.



La gala final



La gala final se realizará el día 19 de abril en el teatro René Moreno, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Para la misma, los 10 finalistas deberán haber pasado las dos clases con los profesores e instructores de canto o declamación, según corresponda, y haber asistido a todos los ensayos que el comité organizador considere necesarios, junto al grupo musical que acompañará a los finalistas.



Del jurado



El jurado estará compuesto por artistas y docentes del medio, con experiencia probada, y cuyos resultados serán conocidos el día de la gala; los mismos que serán inapelables y estarán debidamente notariados por la autoridad competente.