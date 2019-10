Observan 20 problemas en compra del equipo de monitoreo

José Negrete, secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Santa Cruz, informó este viernes al Concejo Municipal que el motorizado y el aparato aéreo no tripulable (dron), que adquirió la comuna en 3,7 millones de bolivianos, cumplía con los requisitos pedidos por la Policía.



Dijo que se han observado 20 problemas que la empresa proveedora se comprometió en atenderlas en un plazo no mayor a 20 días.



“Nosotros, la Policía y Army Security (proveedora del dron) hemos detectado 20 problemas que no han sido cumplido en la provisión del equipo, tanto del vehículo, accesorio y del topodron. La empresa ha respondido que está dispuesta a subsanar esas observaciones”, señaló Negrete.



Tras el informe presentado, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, dijo que se hará una auditoría al proceso de compra del centro de monitoreo para verificar la calidad de los equipos adquiridos y si coinciden con los precios establecidos.



“Vamos a esperar el informe de la auditoría para luego enviarlo a la comisión de Constitución”, explicó la edil.