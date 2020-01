Bolivia requiere $us 1.300 millones para depender menos de Chile

Tras el paro de 10 días por puertos chilenos que ocasionó dejar de mover $us 110 millones al país, el sector privado y el Gobierno buscan alternativas para romper la dependencia del comercio exterior en el manejo de la carga de importación y exportación por Chile.

Puerto Busch, en Puerto Suárez, Bolivia, y Puerto Ilo en Perú se convierten en las mejores opciones en el mediano plazo. Ambas alternativas pueden contribuir a reducir los costos de transporte y logística hasta un 30 y 40%. Sin embargo, el Gobierno aún analiza ambas opciones.

Puerto Busch tiene un costo de $us 600 millones en su proyecto total y ya cuenta con una oferta crediticia por dicho monto por parte de la empresa italiana ICM SpA. Ilo puede arrancar inicialmente con $us 200 millones con un financiamiento gubernamental, pero para concluir la etapa de su construcción requiere otros $us 500 millones para concretar la edificación de tres terminales.

A esa conclusión llegan expertos, del Gobierno, empresarios privados y líderes cívicos de las regiones. Precisamente en un encuentro denominado Puertos alternativos para el comercio exterior de Bolivia, convocado por la Cámara Nacional de Comercio se sugirió ver ambas alternativas portuarias.

En la cita participó la Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B).

Si bien el vicepresidente Álvaro García Linera instó a los productores y a las autoridades a diversificar el uso de los puertos por el Atlántico y el Pacífico para las exportaciones e importaciones y no depender de Chile, ante el incumplimiento de ese país al Tratado de Paz y Unidad de 1904, tal objetivo no puede concretarse debido a que deben hacerse ingentes inversiones en ambos puertos.

Los empresarios privados e instituciones ven una falta de voluntad política.

“Se debe potenciar la salida por Puerto Suárez, por Puerto Busch, hacia el Atlántico y por puertos del Perú en el Pacífico. Junto con productores y autoridades aprender a diversificar los puertos de exportación y no depender de Chile”, dijo García Linera a tiempo de plantear un trabajo conjunto entre el sector privado y estatal para concretar los proyectos que ayuden a consolidar nuevas alternativas portuarias en favor del país.

Con ello también se pretenden aprovechar los puertos propios sobre la cabecera de la hidrovía, la Central Portuaria Aguirre, Gravetal y Puerto Jennefer, este último con notables características, puede ayudar a desahogar rápidamente el paso por puertos chilenos, empezando por la carga de importación del Gobierno boliviano, promoviendo un mayor uso de dicha vía fluvial.

Lo que preocupa al sector es el lento avance en el tema. Tal situación se da luego del paro de 10 días en Chile, en la que unos 1.000 camiones bolivianos permanecieron parados en la frontera entre ambos países. Los transportistas se quedaron sin agua ni comida. Los choferes denuncian constantemente la violación de sus derechos y malos tratos en ese país.

Un equipo periodístico de EL DEBER visitó durante tres días Puerto Busch y las terminales de Jennefer (Nutrioil) y Central Portuaria Aguirre y constató la realidad de la región y los de-safíos en el mediano plazo.

Expectativa por Puerto Busch

Las poblaciones fronterizas de Puerto Quijarro y Puerto Suárez tienen la esperanza de que este año el Gobierno dé luz verde a la construcción de Puerto Busch. Incluso algunas empresas como el complejo El Pantanal se han apostado con fuertes inversiones en las puertas de ingreso a esa zona y ofertan terrenos. YPFB, una empresa de camiones, la caja petrolera, un surtidor y algunas empresas han adquirido cientos de hectáreas para instalarse próximamente, lo que augura que ese puerto se pondrá en marcha.



Oswaldo Barriga, titular de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz, Sebastián Hurtado, alcalde municipal de Puerto Suárez, Adolfo Rau, titular cívico de Puerto Suárez, David Iván Yovió, subgobernador de la provincia Germán Busch, señalaron que por estrategia se debe consolidar la construcción de Puerto Busch, antes que Ilo, ya que Bolivia puede tener soberanía en aguas internacionales con salida al Atlántico y garantizar el tránsito de las importaciones y exportaciones todo el año.

La institucionalidad cruceña autoridades provinciales y el sector empresarial se han comprometido a apoyar técnica y financieramente el proyecto con el objetivo de que Puerto Busch sea realidad y se convierta en una alternativa a los puertos chilenos y peruanos.

Cuéllar dijo que a partir de esta semana acelerará la conformación de una coordinadora departamental para concretar el mencionado proyecto. Anunció que enviará una carta al presidente Evo Morales para que atienda la demanda.



Según los privados, considerar a Puerto Busch como puerto multipropósito y cabecera de la hidrovía para la carga boliviana, permitirá organizar logísticas integrales desde origen de carga hasta el puerto marítimo de salida determinado por el operador de comercio exterior boliviano, vinculando a puerto del Rosario que en 1960 fue cedido por el gobierno argentino, con casi 1.000 metros de frente al muelle, ofrece almacenes, ferrocarril, que no son utilizados.



De igual forma, en Uruguay, Bolivia tiene libre tránsito por los puertos de Montevideo, Nueva Palmira y Colonia, cedidos por convenios especiales, incluyendo Paraguay donde existe una zona cedida en el Puerto de Villeta que si bien no es aún aprovechada, a la larga podría estar vinculada a través del corredor bioceánico.

Otras alternativas e Ilo

Franklin Durán, vicepresidente de la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas, ponderó que, si bien Bolivia no tiene puerto marítimo propio con soberanía, cuenta con puertos fluviales internacionales como Central Aguirre, Gravetal y Jennefer en la hidrovía Paraguay-Paraná, estos últimos en el canal Tamengo y finalmente el anhelado Puerto Busch.



Durán explicó que Bolivia tiene la posibilidad de salir por el Pacífico gracias a convenios con el Perú a través del puerto Matarani e Ilo, vinculados al tratado de libre tránsito de 1929, ratificado en 2009 por el presidente Morales. Matarani está especializado en carga general y cuenta con equipos de manipuleo de contenedores.

Ilo es un puerto multipropósito donde se manipula diferentes tipos de carga, haciendo énfasis en los minerales y harina de pescado. No existe mucho movimiento de carga por falta de infraestructura.