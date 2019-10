Las armas atómicas norcoreanas no son "juguetes negociables"

Las armas atómicas de Corea del Norte no son "juguetes" y su futuro no está sujeto a negociaciones, advirtió este martes el embajador de Pyongyang en China.



En una excepcional conferencia de prensa en Pekín, el embajador, Ji Jae-Ryong, declaró que la capacidad nuclear de Corea del Norte "no es un juguete que se pone encima de la mesa de negociaciones, porque es un instrumento esencial para proteger su soberanía y un derecho vital ante la amenaza nuclear y la política hostil de Estados Unidos".



Pyongyang proseguirá con "la misión confiada a sus fuerzas nucleares mientras Estados Unidos mantenga su política hostil", añadió el diplomático, quien acusó además a Washington de tener armas atómicas en Corea del Sur.



El embajador hizo estas declaraciones coincidiendo con una gira regional del estadounidense Sydney Seiler, uno de los participantes en las negociaciones internacionales destinadas a desnuclearizar Corea del Norte, país que efectuó tres ensayos atómicos en 2006, 2009 y 2013.



Seiler, que estará el martes próximo en Pekín, declaró este lunes en Seúl que el reciente acuerdo con Irán demuestra la apertura de Washington en este tipo de negociaciones.



Las conversaciones a seis bandas para desnuclearizar el régimen de Pyongyang, en las que participan las dos Coreas, Estados Unidos, Rusia, Japón y China, están actualmente en punto muerto.

