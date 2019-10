Temer, el hombre que sucederá a Rousseff

Tras la suspensión de Dilma Rousseff en la presidencia de Brasil, el hasta ahora vicepresidente Michael Temer deberá asumir su cargo de forma interina durante 180 días, hasta concluir el mandato.



Conoce a este político brasileño que tendrá que ejercer el mando presidencial en medio de la crisis política en su país:



1. Hábil negociador



Es líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que el año pasado lanzó un plan para relanzar la economía del país.



Temer, de 75 años, abogado y exportavoz de la Cámara, reconocido como un hábil negociador tras bambalinas, parece ser del gusto de los inversionistas.



2. Los brasileños quieren elecciones



Una mayoría de brasileños opinan que Temer también debería ser llevado a juicio político y que preferirían que hubiera nuevas elecciones. Según CNN, para Temer esa no es una opción válida en la Constitución, pero que si el juicio contra Rousseff avanza, una prioridad de su gobierno sería buscar el respaldo de los ciudadanos.



3. Su esposa es una exreina de belleza



Marcela Temer, una exreina de belleza de 32 años, tiene el nombre de su esposo tatuado en su cuello.



Hace varios años, cuando Michel Temer lanzó un libro de poesía, titulado Intimidad Anónima, Marcela Temer le dijo a los medios brasileños que ella había inspirado al menos algunos de los poemas publicados.



4. No ha sido investigado en el escándalo de corrupción



Muchos políticos miembros del partido de Temer han sido acusados en conexión con un escándalo de corrupción de gran alcance ligado a la estatal petrolera brasileña, Petrobras.



Temer no se encuentra bajo investigación, pero su nombre ha sido mencionado en algunos de los testimonios.



Según Temer, él no tiene nada que ver con el escándalo.



5. Sus padres son migrantes libaneses



Funcionarios estiman que entre 7 y 10 millones de personas en Brasil tienen antepasados libaneses.



Temer es uno de ellos. Sus padres dejaron Líbano en la década de 1920 para ir a Brasil, donde Temer nació.



“Mi padre siempre dijo que Brasil es el lugar para ‘hacer América’, y con ‘hacer América’ se refería al lugar donde echar raíces, donde prosperar”, le contó Temer a la revista Lebanon’s Executive en 2014.



Desde que ocupó su actual cargo en Brasil, Temer ha visitado Líbano en algunas ocasiones. Residentes de Btaaboura, el pequeño poblado en el norte de Líbano donde la familia de Temer tiene raíces, son grandes seguidores del funcionario brasileño, de acuerdo con la prensa local.



6. Tiene poco tiempo para mostrar resultados



“Michel Temer tiene poquísimo tiempo para mostrar resultados y no posee margen para el error”, advierte el reconocido columnista del diario Folha de Sao Paulo, Josías de Souza, uno de los hombres de prensa más escuchado por el poder.



Según el columnista, Temer tiene hoy una imagen pésima y tendrá que hacer un esfuerzo enorme por mejorarla. En definitiva, su gobierno va a ser “tapón” y tendrá dos grandes prioridades: una, es mejorar la economía, o sea, mejor dicho, parar la sangría. La otra es devolver institucionalidad al país. Si consigue esos objetivos, no será un presidente popular pero terminará el mandato, señala De Souza.



Ahora bien, Temer tiene muy poco tiempo y no puede errar, pero uno de sus primeros errores -según Clarín- puede ser la conformación de su gabinete ministerial.