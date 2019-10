Hato ganadero no está en peligro por rabia bovina

Luis Fernando Menacho, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), confirmó algunos casos aislados de rabia bovina en una comunidad de El Puente; sin embargo, descartó una epidemia. El Senasag y la Gobernación en forma conjunta se han movilizado para controlar este foco en Santa Cruz.



“Esto no significa que el hato ganadero cruceño esté en peligro, son focos aislados los reportados. Esta situación se ha suscitado debido a que estos productores no han cumplido un plan sanitario, fue un descuido de ellos”, dijo Menacho, a tiempo de indicar que aún no se ha realizado un reporte de las afectaciones.



Venden carne del animal enfermo



Se presume que los animales enfermos han sido comercializados; ante esta situación el titular de Fegasacruz dijo que no se ha confirmado el hecho; sin embargo, adelantó que se puede consumir la carne del ganado contagiado, pero no es recomendable.



“Hay que confirmar si esta situación es verdad, se puede consumir la carne, pero no el hueso ni la cabeza que son las zonas donde se aloja el virus. Los que tienen que controlar esto es el municipio y el Senasag, ambos deben exigir mayor control en la sanidad”, concluyó.