Aerolíneas con patrimonios de Bs 42,2 y 500 millones

En el negocio aeronáutico del país, el patrimonio de las empresas nacionales que operan en el mercado doméstico y en las rutas internacionales oscila entre Bs 42.697.237 y Bs 500 millones.

De acuerdo con Fundempresa y según el balance financiero de la línea aérea Ecojet S.A. de 2015 registrado el 19 de mayo de 2016, el patrimonio declarado fue de Bs 42.697.237 ($us 6,1 millones).

La Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas S.A., en su balance financiero de 2015 registrado el 27 de mayo de este año, indicó que su patrimonio era de Bs 101.421.489 ($us 14,5 millones).

A su vez, Boliviana de Aviación (BoA), la línea del Estado, informó de que al cierre de la gestión 2015, la empresa cuenta con más de Bs 500 millones ($us 71,8 millones) en patrimonio y aclaró que los datos no son a 2016, pues no cerraron el periodo fiscal.

Mientras que el Transporte Aéreo Militar (TAM), que se encuentra en plena reestructuración, no está registrado en Fudempresa.

Al respecto, desde la entidad encargada de registrar a las empresas que desempeñan tareas comerciales en el país indicaron que el TAM, al ser una empresa militar, dependía directamente del Ministerio de Defensa, por lo que ellos no cuentan con información.

En cuanto a BoA, que tampoco figura en Fundempresa, la explicación fue que al ser una empresa pública nacional estratégica creada por decreto, los datos de la misma están en el ámbito gubernamental.

¿Importa el patrimonio?

De acuerdo con José Alberti, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, el patrimonio de una empresa es la fortaleza financiera con que cuenta, refleja el tamaño de la compañía y su proyección en el sector que desempeña su actividad.

Sobre los datos de Amaszonas, Ecojet y BoA, Alberti señaló que a menos patrimonio el tamaño de la empresa es menor, sin que eso afecte la calidad de servicio o su solvencia financiera.

El economista precisó que por lo general el patrimonio de las empresas que prestan servicios es menor a las que están en la industria o en el sistema financiero.

“En la industria el patrimonio es muy alto, tiene mucha inversión en tecnología, lo mismo que la banca, pero en las que prestan servicios, como las líneas aéreas, lo que interesa es el flujo de caja”, señaló Alberti.

Para el economista Carlos Hugo Barbery el patrimonio en las empresas que prestan servicios no siempre es determinante, si bien es un indicador que refleja la solvencia, no necesariamente es el único.

Barbery remarcó que por lo general las líneas aéreas no tienen a su nombre una gran infraestructura, como edificios, oficinas y aviones, sino que optan por alquilarlos o por trabajar bajo el sistema de leasing, que es un contrato de arrendamiento financiero, con opción de compra por parte del que alquila el bien.



“No debe llamar la atención que el patrimonio de una aerolínea sea pequeño. Su fuerte tiene que estar en el flujo de fondo y en el respaldo y la cobertura del seguro que contraten, ahí reside su fortaleza y su credibilidad”, explicó Barbery.



Otros datos

Desde BoA detallaron que su directorio está conformado por cinco directores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Planificación, Ministerio de Producción y Microempresa y del Ministerio de Obras Públicas.

Actualmente la línea aérea estatal opera con 20 aeronaves, de las cuales cinco son de su propiedad y las 15 restantes están bajo el sistema de leasing operativo o financiero; y posee 15 oficinas nacionales y ocho internacionales, de las cuales algunas se alquilan y otras son de propiedad de la empresa. A diciembre de 2016, BoA generó 1.455 puestos de trabajo.

En cuanto al seguro y la cobertura del mismo, la línea aérea estatal detalló que cuentan con tres tipos de seguro. El seguro por casco, el seguro por accidentes personales y el seguro por responsabilidad civil

BoA subrayó que tienen una póliza de responsabilidad civil, que oscila entre $us 150 millones para aeronaves hasta 50 asientos y desde $us 400 millones hasta $us 1.000 millones para las demás aeronaves.

Amaszonas y Ecojet

Desde Ecojet se excusaron pues el encargado de contestar las consultas tuvo un problema de salud.

Mientras que Amaszonas informó de que opera con nueve naves, cuentan con una oficina matriz en La Paz, un centro de mantenimiento en Cochabamba y 16 oficinas distribuidas en todo el país.

En el mercado nacional cubre ocho destinos y en el exterior cinco rutas.

En cuanto a la generación de puestos de trabajo directos, la firma indicó que son 400.

Amaszonas se encuentra inscrita en Fundempresa bajo la matrícula 13533 el 4 de mayo de 1999 y que su capital inicial autorizado fue de Bs 2,5 millones, el suscrito de Bs 1.316.500 y el pagado de Bs 666.825.

En cuanto a la composición accionaria, Luis Sergio de Urioste tiene el 98,64% del capital social y Luis Alejandro Vera Álvarez Plata, el 0,53%.

A su vez, la línea aérea Ecojet tiene la matrícula comercial 198260 registrada el 1 de agosto de 2012; de acuerdo con Fundempresa el capital inicial autorizado fue de Bs 600.000, el suscrito Bs 300.000, monto similar al pagado.

La composición accionaria está conformada por David Antezana, con el 29% de las acciones: Wálter Zabalaga Estrada, con el 11,5%; Linder Marcy Delgadillo Padilla, con el 1,5%; y Eduardo Gonzalo Sanzetenea Canedo, con el 39%