MAS tiene poca plata para la campaña en Santa Cruz

El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación, Rolando Borda, manifestó que tiene pocos recursos para la campaña electoral en el departamento y que recibe aportes de familiares, amigos y compañeros de trabajo, con miras a las elecciones del 29 de marzo.



No obstante, el programa de gobierno que plantea contempla obras millonarias como la hidroeléctrica Rositas, una petroquímica y una terminal de carga para Viru Viru, que suman cerca de 40.000 millones de dólares en inversión.



“No tenemos recursos, fíjese cuántas gigantografías tengo como candidato, tres. Fíjese las pinturas. Mis compañeros trabajadores petroleros me están entregando material, en la Central Obrera Departamental me dan afiches y en el almacén tenemos solo pinturas regaladas”, manifestó Borda en entrevista con EL DEBER.



Consultado acerca de las declaraciones brindadas por la responsable económica del MAS, Nélida Sifuentes, en las que afirmó que destinarán cinco millones de bolivianos para financiar la campaña y harán énfasis en Santa Cruz, Borda respondió que respeta a su compañera de partido, pero que a Santa Cruz no llegó ni un centavo.



“A Santa Cruz no nos ha llegado un cinco. No tenemos recursos. Quizá más adelante nos puedan colaborar, pero ahora estoy utilizando mi quinquenio. Hay compañeros que apoyan con sus movilidades, pero recursos no tenemos. No tenemos un presupuesto promedio”, afirmó.



El candidato indicó que tiene como patrimonio una casa valuada en 100.000 dólares, que obtuvo mediante un fondo de Fondo para la Vivienda (Fonvis), y una deuda de 18.000 dólares.



Gobernación productiva y no rentista



Borda es un convencido, explica, de que la parte económica es fundamental para proyectar al departamento y que para hacer socialismo es necesario un capital. “Vamos a ser una Gobernación productiva y no rentista, que solo pide recursos al Gobierno”, planteó.



“La Gobernación tiene que generar sus propios recursos y tenemos megaproyectos como Rositas, con una inversión de 1.400 millones de dólares, en la que la Gobernación será socia directa”, dijo.



El candidato se define como un obrero, un provinciano, admira al presidente Evo Morales y al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, porque llegaron al poder en base a la lucha sindical y obrera.



Borda dijo que no deja de lado a los sectores salud, educación, vivienda y seguridad ciudadana que también merecen especial atención. “Primero tenemos que hacer justicia social, hay que dar atención a salud, educación, vivienda y seguridad ciudadana. El resto de los candidatos prometen todo, pero no dicen de dónde sacarán la plata”, dijo.



Admitió que la caída del petróleo afectará los ingresos del país, pero aseguró que el departamento aún recibirá una renta petrolera de 5.000 millones de dólares.