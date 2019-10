Emiten orden de captura contra el exfiscal Quispe

Suspendida por segunda vez la audiencia cautelar, el juez Primero de Instrucción en lo Penal, Román Castro, emitió este lunes una orden de captura contra el exfiscal Humberto Quispe, quien no se presentó a la segunda audiencia cautelar determinada para esta jornada. La defensa teme que se haya dado a la fuga.



La presidenta de la Asociación de víctimas del exfiscal Humberto Quispe, Carminia Luna denunció que el acusado presentó un memorial con el que justificaba su ausencia por una presunta "falla procesal" dentro de su caso.



"Ha presentado un memorial que no justifica absolutamente nada, por lo tanto corresponde que se emita la orden de aprehensión, porque se lo declara en rebeldía", manifestó Luna a los medios de comunicación.



Miguel Viera, abogado defensor de Luna, aseguró que existe el riesgo de que Quispe escape de su detención domiciliaria, debido a que no se cuenta con la custodia policial correspondiente.



Finalmente, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi informó que se sancionará al juez que benefició a Quispe con la detención domiciliaria sin custodia alguna, y que se puede disponer de la revocatoria de estas medidas sustitutivas.



Las denuncias



Quispe es acusado de extorsión, robo, organizarse para delinquir y motivación a cometer abusos y torturas por decenas de personas, que se han organizado en asociaciones.



Siendo fiscal, cargo que perdió este año ante las denuncias, realizó allanamientos indebidos, retención de mercadería, supuestamente ordenó apresamientos y otras acciones que son consideradas ilegales.