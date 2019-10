Taylor Swift triunfó en los premios MTV

La premiación más esperada de los amantes de la música, MTV Video Music Awards, se realizó la noche de este domingo. Este año, la polémica Miley Cyrus hizo su debut como conductora del show realizado en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California y la cantante Taylor Swift fue la reina de la noche.



Swift ganó el premio de mejor vídeo del año por "Bad Blood" y además se llevó el galardón - por la canción "Blank Space" - en las categorías de mejor vídeo pop y mejor vídeo femenino.



La canción del verano fue para 5 Seconds of Summer con el tema She"s Kinda Hot y entre los varones destacó Mark Ronson ft. Bruno Mars con "Uptown Funk", galardonada como el mejor videoclip masculino.



Nicki Minaj, se llevó el mejor vídeo hip hop con "Anaconda" y el mejor video con mensaje social fue para Big Sean ft. Kanye West y John Legend con el tema "One Man Can Change the World".



Los ganadores de las diferentes categorías se llevaron una edición especial del "Jeremy Scott Moonman", galardón que fue creado exclusivamente para el evento de este año



Los nombres que más sonaron durante la noche fueron Nicki Minaj,Taylor Swift y Bruno Mars, además en el escenario estuvieron Nick Jonas, Demi Lovato y Justin Bieber, quien presentó en directo "What do you mean", el nuevo single que estrenó hace tan solo unos días.



La elección de ganadores



Los MTV Video Music Awards 2015 se otorgan, en parte, en función de las votaciones del público, aunque hay otro listado de categorías en las que es un jurado selecciona a los ganadores.