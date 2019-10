Rechazan pedido de visa humanitaria a Belaunde

El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, informó que se rechazó el pedido de visa humanitaria que realizó la defensa del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio y ratificó que se procederá a su extradición una vez concluya el plazo y el trámite judicial.



"Se le ha hecho conocer al señor Belaunde nuestra negativa desde migración a la solicitud de visa humanitaria que pidió hace unos días porque no califica. Visa humanitaria se da cuando alguien requiere la protección del Estado", manifestó la autoridad.



Detalló que máximo un año se le hubiera otorgado ese beneficio, pero no reunía los requisitos establecidos por la norma. Manifestó que se está a la expectativa del trámite de extradición y ratificó la imposibilidad de regularizar la situación migratoria de Belaunde por tener una orden de captura internacional en su contra



"Hay que esperar el desarrollo de la solicitud de extradición y ver cómo se compatibilizan los tiempos, para ver si el señor sale por no admisión, que es una suerte de expulsión o sale por extradición", detalló el funcionario.



También dijo que continuarán con la causa penal contra los dos vocales judiciales, Ramiro López y Ricardo Chumacero, que admitieron un amparo presentado por la defensa del exasesor del presidente peruano Ollanta Humala, poniendo en riesgo varios fallos de la Conare.



"La demanda penal no la vamos a levantar, así estos magistrados hayan dejado en suspenso la primera resolución que tomaron. Pretendían que volvamos a fojas cero, así que tendrán que enfrentar el proceso penal por haber prevaricado", precisó.