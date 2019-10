Argentina debe a Bolivia 300 millones por el gas

Una deuda de 300 millones de dólares tiene Argentina con Bolivia y se advierte el cierre de válvulas en caso la falta de pago llegue a tres meses, según informó hoy el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora.



"Alrededor de dos facturas son las que nos deben que está dentro de periodo de tolerancia de acuerdo al contrato, si entra un tercero más ahí tendríamos que actuar contundentemente. Alrededor de trescientos millones (de dólares), algo así", explicó la autoridad.



La pasada semana el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, reveló que Argentina adeuda dinero a Bolivia por la compra de gas natural. En ese entonces, dejó en claro que el impago no contraviene el contrato binacional.



Arce agregó que "hay una mora en la facturación, me imagino que tendrán que ponerse al día. No tengo en la cabeza la fecha del contrato que establece los periodos de pago, supongamos el 10 de enero, si no pagan, ahí podemos tomar medidas".



De acuerdo al portal de "Oxígeno", el 9 de diciembre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) emitió desde Bolivia una notificación para que Energía Argentina S.A (Enarsa) cancele la deuda. La nota salió de La Paz un día antes de la posesión de Mauricio Macri.