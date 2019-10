4 cosas que no sabías que puedes hacer con tu Iphone

Todos los smartphones ofrecen múltiples facilidades en comunicación y permiten descargar todo tipo de aplicaciones. Pero hay cuatro cosas que puedes hacer con tu Iphone y probablemente no lo sabías.



Descubre cuáles son y ¡sácale el mayor provecho a tu celular!



1. Evitar robos



Todos los celulares tienen un sistema de reconocimiento de las “ubicaciones frecuentes”, lo que permite a cualquiera que acceda a tu celular saber, por ejemplo, dónde vives y a qué hora sueles estar en tu casa.



Por suerte, se puede desactivar esta opción abriendo el panel de ajustes del iPhone, seleccionar “Privacidad”, hacer clic en “Localización”, desplazarnos hacia abajo hasta “Servicios del sistema” y, de nuevo, bajar hasta la opción “ubicaciones frecuentes”, que debemos anular.



2. Cambiar el código



Cada vez que encendemos el Iphone, éste nos pide introducir un código de acceso de cuatro dígitos, que previamente hemos elegido. Lo que a menudo se desconoce es que este código no tiene por qué ser obligatoriamente numérico. Es posible cambiar su formato.



Para hacer, hay que ir al menú “Ajustes”, seleccionar “Código”, introducir nuestra clave actual y desactivar la opción “Código simple”. A continuación, volvemos a introducir el código actual y, ahora ya sí, podemos sustituirlo por una palabra real (o por lo que queramos).



3. Emojis instantáneos



Cuando quieres agregar caritas o símbolos a tus mensajes, lo primero que haces es cambiar el tipo de teclado para buscar la imagen que quieres insertar. Ahora es posible evitar este paso, asociando palabras o frases con iconos.



Para hacerlo, debemos acudir a la pantalla de ajustes del teléfono, después a “General”, buscar la opción “Teclado”, seleccionar “Funciones rápidas” y hacer clic en el símbolo “+”. Ahora seleccionamos el emoji que queramos usar en la barra “Frase” y debajo, en “Función rápida” escribimos la palabra o frase a la que queramos asociarlo.



4. Punto seguido



Escribir un punto al final de cada frase es historia porque con hacer doble clic en la tecla “espacio”, el punto aparece automáticamente.